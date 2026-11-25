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Bruno Fernandes, Manchester United'daki geleceği hakkında şimdilik konuşmak istemiyor. Portekizli orta saha oyuncusu, yeni sözleşme görüşmelerini askıya aldı.

Fernandes'in Old Trafford'daki sözleşmesi bu sezonun sonuna kadar sürüyor. Manchester United'ın sözleşmeyi bir yıl uzatarak 2028'in ortasına kadar geçerli kılma opsiyonu bulunuyor.

32 yaşındaki kaptan, kendi ifadesine göre iki sözleşme teklifini reddetti. Fernandes, şu anda başka konuların daha önemli olduğunu düşündüğü için görüşmeler durduruldu.

Fernandes, salı günü düzenlenen basın toplantısında “Önce maç kazanmaya başlamalıyız, sonra sözleşmeyi konuşabiliriz” dedi. Öncelikli kaygısının takımının aldığı sonuçlar ve sergilediği performans olduğunu vurguladı.

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Portekizli oyuncu, Manchester United'ı kulübün gurur duyabileceği bir seviyeye taşımak istiyor. Fernandes'e göre kulüp şu anda o seviyede değil. Bu yüzden kendi geleceği konusunda fazla endişelenmediğini söylüyor.

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Fernandes'i çarşamba günü özel bir karşılaşma bekliyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde orta saha oyuncusunun eski kulübü Sporting Portugal ile karşılaşacak. Fernandes böylece 2017 ile 2020 arasında oynadığı kulübe dönecek.

Fernandes, futbolcu olarak Avrupa'nın en üst düzeyinde oynamak istediğini vurguluyor. Manchester United'da başardıklarından gurur duyuyor ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterme fırsatları yakalamayı umuyor. Ancak Old Trafford'daki döneminde Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında yalnızca bir maç oynadı.

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Bu maç, 2022'de Atlético Madrid'in Manchester United'a üstün geldiği karşılaşmaydı. Kırmızı Şeytanlar şu anda inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor. İlk dört maçta altı puan topladılar. Kulüp bu sonuçlarla ara tura katılma yolunda ilerliyor.

Sporting ile oynanacak karşılaşma, Manchester United'ın Mauricio Pochettino yönetimindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Arjantinli teknik direktör, kısa süre önce görevden alınan Michael Carrick'in yerine getirildi. Pochettino'nun ilk Premier Lig maçı, pazar günü Liverpool karşısında alınan acı bir 4-0'lık yenilgiyle sonuçlandı.