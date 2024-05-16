Bruno Fernandes'in Cristiano Ronaldo hakkındaki hisleri ortaya çıktı

Bruno Fernandes'in Al Nassr'a transfer olacağı iddia edilirken Fernandes'in Cristiano Ronaldo hakkında ne düşündüğü de ortaya çıktı.

Bruno Fernandes için Al Nassr'ın devrede olduğu söyleniyor

Peki Fernandes, Ronaldo ile oynamak isteyecek mi?

Ünlü ikili bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda mücadele verecek

NE OLDU? Daily Mirror'ın haberine göre, Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a bu yaz Bruno Fernandes'i transfer etmeleri yönünde baskı yapıyor. Al Nassr ise Manchester United ile sözleşmesi 2026 yazında sona eren Portekizli orta saha oyuncusunu Suudi Arabistan'a getirebilmek için yaklaşık 90 milyon sterlin'i gözden çıkarmaya hazır.

NE SÖYLENDİ? Bruno Fernandes ise Cristiano Ronaldo ile birlikte oynama fikri hakkında ne düşündüğünü geçtiğimiz Ekim ayında açıklamıştı: "Tarih yazan biriyle oynamak mı? Bunu kesinlikle isterdim. Ronaldo'nun sahip olduğu gücü ve yarattığı etkiyi, Portekizli oyuncuların birçoğunun geleceği üzerindeki etkisini, gelecek nesiller için yarattığı fırsatları anlıyoruz. Bize (Portekizli oyunculara) daha fazla saygıyla bakmaya başladılar."

BÜYÜK RESİM: Bu sezon tüm müsabakalarda 45 maçta forma giyen Bruno Fernandes, 15 gol atıp 11 asist yaptı. 29 yaşındaki Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesinin bitmesine daha iki yıl var. Bu nedenle Old Trafford'dan ayrılması zor görünse de Al Nassr parasını konuşturacaktır.

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SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo ile Bruno Fernandes 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024'te Portekiz adına birlikte mücadele verecek.