Bruno Fernandes galibiyet golünün asistini yaptı ve De Bruyne ile Henry'yi yakaladı

Manchester United, Pazar öğleden sonra Nottingham Forest'ı 3-2 mağlup etti. Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo'ya bir asist yaptı ve böylece bir Premier Lig sezonunda 20 asistlik sihirli barajı aştı.

Maçın 20. dakikasında, 11 maçtır gol atamayan Bryan Mbeumo, skoru 2-0'a getirmeliydi. Senne Lammens'in muhteşem kurtarışının ardından Manchester United atağa çıktı. Matheus Cunha topu Mbeumo'ya verdi, Mbeumo kaleciyi çalımladı ancak boş kaleye şutunu direğe çarptırdı.

Aynı Mbeumo, devre arasından hemen sonra yine büyük bir fırsatı kaçırdıktan sonra, diğer tarafta Morato, Elliot Anderson'ın mükemmel ortasında kafayla golü buldu: 1-1.

Yarım dakika sonra Matheus Cunha skoru eşitledi. Top Mbeumo'nun kolundan sekip ayaklarının önüne düştükten sonra, o da alt köşeye güzel bir vuruşla golü attı. Hakem bunu penaltı gerektirecek bir elle oynama olarak değerlendirmedi ve maç devam etti.

Maçın 66. dakikasında Bruno Fernandes asist rekorunu egale edecek gibi görünüyordu. Mbeumo'yu ceza sahasının derinliklerine gönderdi, ancak Manchester United'ın forveti kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu çok üstten dışarı attı.

Maçın bitimine 15 dakika kala Bruno Fernandes, o kadar çok aradığı kurtarıcı yirminci asistini nihayet yaptı. Portekizli oyuncu sert ve alçak bir orta yaptı, Mbeumo da topa vurdu. Artık Kevin De Bruyne ve Thierry Henry'nin rekoruna eşitledi. Gelecek hafta rekoru kırabilir.

Manchester United bu üstünlüğün tadını uzun süre çıkaramadı. Bir dakika sonra Morgan Gibbs-White, Elliot Anderson'ın ortasını yine ustaca gole çevirdi: 3-2.

Hemen ardından Casemiro, Michael Carrick tarafından oyundan alındı. Brezilyalı oyuncu, Old Trafford'da son maçını oynadı ve tribünlerdeki seyircilerden ayakta alkışlandı.



