Bruno Fernandes, Galatasaray'dan sonra Andre Onana'yı topa tuttu: "Gerçekten kötüydü!"

Bruno Fernandes, İstanbul'da yaşadıkları kötü gecenin ardından Manchester United'ın performansına dair "dürüst" açıklamalar yaptı.

Manchester United, Galatasaray ile berabere kaldı

Andre Onana'nın yediği iki hatalı gol dikkat çekti

Manchester United'ın kaptanı hayal kırıklığını gizlemedi

NE OLDU? Manchester United, 2-0 öne geçtiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Galatasaray ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından gözler, iki hatalı gol yiyen Kırmızı Şeytanların kalecisi Andre Onana'ya çevrilmişti. Kazanacaklarını düşünen takım kaptanı Bruno Fernandes de hayal kırıklığını gizlemedi.

NE SÖYLENDİ? TNT Sports'a konuşan Bruno Fernandes şunları söyledi: "Gerçekten kötü goller yedik. Durumu kontrol altına almak zorundaydık. İki kez oyunun zirvesindeydik ve maçı bu yönde bitirmek için çok fazla şans bulduk. Ama yeterince soğukkanlı değildik. Diyecek bir şeyim yok, iki gol yedik ve şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Açıkçası o iki golde daha iyisini yapabilirdik ama olmadı."

DAHA FAZLASI: Bruno Fernandes ayrıca sözlerine şunu ekledi: "Dürüst olmak zor, olumsuz olmak istemiyorum. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde yaptıklarımız yeterli değil. Artık kendimize güvenmiyoruz."

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BÜYÜK RESİM: Manchester United, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda topladığı 4 puanla 4. sırada. Galatasaray, İstanbul'daki 3-3'lük sonucun ardından 3. sırada yer alırken 2. sıradaki Kopenhag ile 5'er puanı var.