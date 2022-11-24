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Bruno Fernandes: "Cristiano Ronaldo'yu eleştirmeye devam etmeniz için hepinize dua ediyorum"

Ethem Sündük
23:35 GMT+3 24.11.2022
Cristiano Ronaldo Bruno Fernandes Portugal World Cup 2022
İki yıldız, son günlerin en çok tartışılan isimlerinden olmayı sürdürüyor.

NE OLDU? Portekiz, Katar'daki Dünya Kupası'na Gana'yı 3-2 yenerek galibiyetle başlarken Ronaldo penaltıdan gol attı.

Hafta başında, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Portekizli süperstar üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Ancak eski takım arkadaşı Fernandes, Ronaldo hakkında sorulduğunda kendinden emin bir yanıt verdi.

NE SÖYLEDİ: "Bence Cristiano, herkesin onu eleştirmesini seviyor. Baskı altında olmaktan hoşlanıyor" dedi Fernandes gazetecilere ve şunları ekledi:

"Ronaldo'yu eleştirmeye devam etmeniz için hepinize dua ediyorum, çünkü siz bunu yaptığınızda elinden gelenin en iyisini yapıyor."

BÜYÜK RESİM: Fernandes ve Ronaldo United ve ülkeleri için birlikte oynadılar, ancak sahada birbirlerini tamamlamakta zorlandılar.

Ronaldo'nun Dünya Kupası öncesinde Piers Morgan ile yaptığı bomba röportaj, Manchester United'dan aniden ayrılmasıyla sonuçlandı.

Ve bu sürecin sonunda, Dünya Kupası'nda kulüpsüz bir oyuncu olarak kaldı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

CRISTIANO RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? United'dan ayrılmasının ardından geleceği belirsiz olan Ronaldo'nun şu anda tek odak noktası, Portekiz ile ilk Dünya Kupası'nı kaldırmak.

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