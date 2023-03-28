Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo'nun Roberto Martinez hakkında söylediklerine karşı çıkarak milli takımın her zaman iyi olduğunu savundu.

Martinez, Dünya Kupası'nın ardından Santos'un koltuğuna oturdu

Ronaldo bunun olumlu bir değişiklik olduğunu söyledi

Fernandes takım arkadaşına katılmadı

NE OLDU? Roberto Martinez, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Portekiz'de Fernando Santos'un yerini aldı. Yaşanan teknik direktör değişimini Cristiano Ronaldo, "Herkes için yeni bir sayfa açıldı. İyi bir enerji hissediyoruz. Yeni bir nefes geldi." şeklinde değerlendirdi. Takım arkadaşı Bruno Fernandes, Al-Nassr'ın yıldızına itiraz etti.

NE SÖYLENDİ? Portekiz kanalı RTP3'e konuşan Bruno Fernandes'e Cristiano Ronaldo'ya katılıp katılmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Hayır katılmıyorum. Sadece yeni fikirleri olan yeni bir teknik direktör geldi. Yeni bir nefes değil. Bu bir geçiş dönemi. Milli takım hep iyiydi. Kötü bir hava yoktu. Yeni bir teknik direktör geldi ve onun fikirlerini özümsemeliyiz."

BÜYÜK RESİM: Martinez, Portekiz ile iyi bir başlangıç yaptı ve önce Lüksemburg'u 6-0, ardından Lihtenştayn'ı 4-0 mağlup ettiler.