Bruma, PSV'ye imzayı attı!

Galatasaray'ın da transfer gündemindeki Bruma, Hollanda ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu.

2013 ve 2017 yılları arasında 'da oynayan, sonrasında Leipzig'e transfer olan 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Bruma, Eredivisie ekiplerinden Eindhoven'a transfer oldu.

PSV, sol kanat mevkinde oynayan futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. PSV, Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Transfer döneminde Galatasaray ile de anı geçen Bruma, Leipzig formasıyla geçtiğimiz sezon toplamda 27 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.