Bruma, PSV'ye imzayı attı!
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2013 ve 2017 yılları arasında Galatasaray'da oynayan, sonrasında Leipzig'e transfer olan 24 yaşındaki Portekizli oyuncu Bruma, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer oldu.
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PSV, sol kanat mevkinde oynayan futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. PSV, Leipzig'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Transfer döneminde Galatasaray ile de anı geçen Bruma, Leipzig formasıyla geçtiğimiz sezon toplamda 27 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.