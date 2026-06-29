Bruce: Fas ile karşılaşmayı ve onları yenmeyi çok isterdim!

Güney Afrika milli takımının teknik direktörü Hugo Bruce, Dünya Kupası’nın 32’li turunda Kanada’ya (0-1) yenilerek turnuvadan erken elenmesinin yarattığı hayal kırıklığı ile Fas’la karşılaşma hayalinin suya düşmesinin yarattığı hayal kırıklığını gizlemedi.

Kanada milli takımı Dünya Kupası son 16 turuna yükseldi ve Salı günü sabahın erken saatlerinde karşılaşacak olan Hollanda ile Fas arasındaki maçın galibini bekliyor.

Belçikalı teknik direktör, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, oyuncularının iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalardaki olumlu istatistiklere dayanarak çeyrek finalde Fas milli takımıyla karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediklerini açıkladı ve şöyle dedi: “Bu hepimizin umduğu bir şeydi, ancak Kanada’yı yenmek ilk şarttı ve bunu başaramadık.”

Başarısızlığın nedenleri konusunda Bruce, eksiklikleri kabul etmekten kaçınmadı. Takımının sahada hız ve karar verme konusunda yetersiz kaldığını kabul eden teknik direktör, şu uyarıda bulundu: “Modern futbol, becerinin ötesine geçmiştir. Güç ve hız artık tartışılmaz bir şarttır ve bunlara sahip bir rakip karşısında bu özelliklerden yoksun olan takım, bunun bedelini ağır öder.”

Teknik direktör, tam bir hayal kırıklığına kapılmayı reddetti ve 32'li turlara yükselmenin başlı başına beklentilerin ötesinde bir başarı olduğunu vurguladı: “Çeyrek finale ulaşmak adeta bir mucizeydi; gerçek bir hayal kırıklığı hissetmeye yer yok.”

Kulüplere bir mesaj

Bruce, açıklamalarını yerel futbolun gerçekliğine yönelik sert bir eleştiriyle sonlandırdı ve Güney Afrika liginin seviyesi ile uluslararası rekabetin gereklilikleri arasındaki uçuruma dikkat çekti: “Sizin yerel liginizin seviyesinin iki katı üzerinde bir seviyede oynadık ve sorumluluk milli takımın değil, kulüplerin üzerindedir. Uluslararası çıtanın çok daha yüksek olduğu bir ortamda, Sundowns’un Afrika’daki zaferini kutlamak yeterli değildir.”