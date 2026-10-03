Brobbey ve Van Dijk bir anda aynı dev kulübün radarına girdi

Juventus, bu milli maç döneminde Hollanda Milli Takımı’ndaki gelişmeleri yakından takip etti. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre İtalyan devi, hem Virgil van Dijk’ı hem de Brian Brobbey’i transfer listesine aldı.

Geçen hafta perşembe günü Juventus temsilcileri, Hollanda’nın Almanya ile karşılaştığı maçta (1-1) Johan Cruijff ArenA’daydı. İddiaya göre iki milli oyuncuyu izlemek için: Brobbey ve Van Dijk.

Brobbey, 35. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan çıkana kadar maçın ilk bölümünde oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Van Dijk ise henüz erken bölümde bir kafa vuruşuyla skoru açtığını düşünse de golü geçersiz sayıldı.

Buna rağmen, gelen bilgilere göre Juventus ikili hakkında son derece olumlu düşünüyor. Van Dijk, Liverpool ile sözleşmesinin sona ereceği gelecek yaz için ciddi bir seçenek olarak görülüyor. Brobbey de önümüzdeki dönemde daha detaylı şekilde analiz edilecek.

Forvet oyuncusunun Sunderland ile 2029’a kadar sözleşmesi bulunuyor ve bonservisinin yaklaşık 40 milyon euro olması bekleniyor. Ancak La Gazzetta’ya göre Juventus, Brobbey’in çevresiyle “mükemmel bir ilişki” sürdürüyor ve bu da transferi gerçekçi kılıyor.

Görünüşe göre iki oyuncu da Juventus’un kadroya yeni kalite katkıları yapma yönündeki daha büyük planının bir parçası. Kulübün sportif performansı uzun yıllardır hayal kırıklığı yaratıyor.

Bu arada Teun Koopmeiners, gelecek transfer döneminde kendisine başka bir kulüp bulabilir. Sol ayaklı oyuncunun artık Torino’da fazla bir perspektifi kalmadı. Juventus geçen yaz da ondan kurtulmak istemişti, ancak o dönemde uygun bir çözüm bulunamamıştı.