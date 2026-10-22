Britanya basını, Manchester United formasıyla sahalara dönüşünde Matthijs de Ligt'e aynı notu verdi

Britanya basını, sahalara dönüşünde Matthijs de Ligt’i eleştiri yağmuruna tuttu. Stoper, 11 aylık aranın ardından çarşamba akşamı Como karşısında doğrudan ilk 11’de sahaya çıktı ancak onun için çabuk unutmak isteyeceği bir akşam oldu.

Maçın başlamasından yalnızca iki dakika sonra Manchester United, Nico Paz’ın güzel ve sert şutuyla geriye düştü. Bu gol, gecenin geri kalanının habercisiydi.

Como; Anastasios Douvikas, bir kez daha Nico Paz ve Jacobo Rámon’un golleriyle farkı 4-0’a çıkardı. Sonunda Joshua Zirkzee, Manchester United’ın şeref golünü kaydetti: 4-1.

De Ligt maça ilk 11’de başladı. Teknik direktör Michael Carrick onu doğrudan zorlu bir sınavın içine attı; bunda Britanyalı teknik adamın başka hiçbir seçeneğinin olmaması da etkiliydi.

The Sun, Ajax ve Juventus gibi takımlarda oynamış futbolcuya performansı için 4 puan verdi. "Ne yazık ki 325 günlük aranın ardından doğrudan zorlu bir sınavın içine atıldı... Genç ve istekli bir hücum hattına karşı kendisi için zorlu bir başlangıç oldu; rakiplerine hiç üstünlük kuramadı.

"2-0 olmadan çok önce gücü tükenmişti ve Carrick maç boyunca ona sürekli fiziksel durumunun nasıl olduğunu sordu."

BBC de Como karşısındaki performansına 4 puan verdi. "11 aylık aranın ardından dönüşü kötü başladı. Maça yavaş yavaş alışma fırsatı bulamadı. Como’nun hücum hattı fazla hareketliydi. Çabuk unutmak isteyeceği bir akşam."

Peter Schmeichel de Abcoude doğumlu savunmacıdan etkilenmedi. "De Ligt’i stoper olarak sahaya sürdük ve kendisi geçen sezonun kasım ayından bu yana bir dakika bile oynamamıştı... Bu da belli oldu."