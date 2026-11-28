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Brighton & Hove Albion'ın transfer listesinin üst sıralarında Artem Stepanov yer alıyor. Sky Sports'a göre FC Utrecht'in Ukraynalı forveti, Premier League'den başka kulüplerin de ilgisini çekiyor.

Henüz 19 yaşındaki Stepanov, son bir yılda FC Utrecht'te adından sıkça söz ettirdi. Utrecht ekibi, yaz aylarında onu Bayer Leverkusen'den bir kez daha kiraladı.

FC Utrecht, görüşmelerde satın alma opsiyonu da aldı. BILD'e göre bu opsiyonun bedeli dört milyon euro.

FC Utrecht, Stepanov'u bu bedelle bonservisiyle kadrosuna katıp ardından Brighton'a kâr ederek satabilir. Kulüp, Ryan Flamingo'yu PSV'ye satarken de aynı yöntemi kullanmıştı.

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Transfermarkt'a göre 19 yaşındaki forvetin değeri şimdiden on milyon euro. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Ukraynalı santrforun büyük bir hayranı ve transferi gerçekleştirmek istiyor.

Stepanov, bu sezon VriendenLoterij Eredivisie'ye çok iyi başladı. Ayak bileğinden sakatlanmadan önce ilk beş maçta beş gol attı.

Bu sakatlık onu birkaç hafta sahalardan uzak tuttu. Stepanov, bu nedenle Ukrayna millî takımındaki ilk maçına çıkma fırsatını da kaçırdı.

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Sky Sports, haberinde Brighton'ın kışın harekete geçmek mi yoksa yaz transfer dönemini beklemek mi istediğini belirtmedi.

Stepanov, pazar öğleden sonra FC Utrecht formasıyla ADO Den Haag'a karşı oynayacak. Mark Otten ise geçici teknik direktör olarak kulübede olacak.