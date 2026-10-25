Brighton, bu akşam Anfield Stadı'nda Premier Lig'in sekizinci haftasında Liverpool ile karşı karşıya geldiği maçta erken bir darbe aldı.

Bu darbe, bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Ryan Gravenberch ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanması, altıncı dakikada sahayı terk etmesi ve yerine Kostinha'nın oyuna girmesiyle geldi.

Brighton, bu sezonun başından bu yana dikkat çeken bir performans sergiliyor; ilk 7 maçta 16 puan toplayarak Premier Lig puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Diğer tarafta ise Liverpool, 13 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Liverpool, 17. dakikada Florian Wirtz'in golüyle Brighton karşısında öne geçti, ardından Alexander Isak 21. dakikada ikinci golü ekledi.

Brighton'ın bu sezon Premier Lig'in en golcü hücum hattına sahip olduğunu belirtmek gerekir; oyuncuları toplam 23 gol kaydetti.







