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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Brighton erken bir darbe aldı, Liverpool hızla öne geçti

Liverpool - Brighton & Hove Albion
Liverpool
Brighton & Hove Albion
Premier Lig
F. Kadioglu
İngiltere
Türkiye

Heyecan verici bir başlangıç

Brighton, bu akşam Anfield Stadı'nda Premier Lig'in sekizinci haftasında Liverpool ile karşı karşıya geldiği maçta erken bir darbe aldı.

Bu darbe, bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Ryan Gravenberch ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanması, altıncı dakikada sahayı terk etmesi ve yerine Kostinha'nın oyuna girmesiyle geldi.

Brighton, bu sezonun başından bu yana dikkat çeken bir performans sergiliyor; ilk 7 maçta 16 puan toplayarak Premier Lig puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor.

Diğer tarafta ise Liverpool, 13 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Liverpool, 17. dakikada Florian Wirtz'in golüyle Brighton karşısında öne geçti, ardından Alexander Isak 21. dakikada ikinci golü ekledi.

Brighton'ın bu sezon Premier Lig'in en golcü hücum hattına sahip olduğunu belirtmek gerekir; oyuncuları toplam 23 gol kaydetti.



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