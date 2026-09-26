Manchester United, Brian Brobbey’yi ciddi şekilde radarına aldı. Transfer gazetecisi Graeme Bailey’e göre İngiliz devi, yeni sezona çok güçlü bir başlangıç yapan Sunderland forveti için ocak ayında girişimde bulunmayı değerlendiriyor.

Brobbey, 2025 yazından bu yana Sunderland forması giyiyor. Kulüp, o dönemde onu Ajax’tan transfer etmek için 20 milyon euro ödemişti. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk sezonunda önemli bir güç hâline geldi ve kulüple sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor.

Brobbey, 2026 Dünya Kupası sırasında da TEAMtalk’a göre dikkatleri üzerine çekti. Hollanda Milli Takımı oyuncusu, dört maçta üç gol attı ve ardından adı Premier League’den birçok kulüple anılmaya başlandı.

Manchester United, Brobbey’yi uzun süredir takip eden kulüpler arasında yer alıyor. Tottenham Hotspur, Chelsea ve Aston Villa da ilgilenen taraflar olarak gösteriliyor ancak Sunderland, geçen yaz forvetin ayrılığının konuşulabilir olmadığını zaten kararlaştırmıştı.

Manchester cephesinden gelen ilgi hâlâ sürüyor. Bailey, United’ın ocak ayında yeni bir forvet transfer etmek isteyebileceğini ve Brobbey’nin bu noktada adaylar arasında yer aldığını bildirirken, Borussia Dortmund’dan Serhou Guirassy’nin de listede olduğu belirtiliyor.

Brobbey bu ay ayrıca neler yapabileceğini bir kez daha gösterdi. Hollandalı oyuncu, Manchester City’ye karşı Etihad Stadyumu’nda hat-trick yaptı ancak Sunderland sahadan sonunda 5-3 mağlup ayrıldı.

Buna rağmen kış döneminde Old Trafford’a bir transferin gerçekleşmesi son derece zor görünüyor. Haberlere göre Sunderland, Brobbey’ye yaklaşık 50 milyon sterlin, yani 58 milyon euro değer biçiyor ve sezon ortasında onu satmak gibi hiçbir niyet taşımıyor.