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Brezilya'ya Neymar şoku! Copa America'da oynayamayacak

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Alexandre Schneider
Brezilya'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçında yıldız futbolcu Neymar mücadelenin 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Copa America'ya hazırlık için Katar ile karşılaşan Brezilya'da Neymar, 21. dakikada sağ ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

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Oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı yıldız, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Sonrasında yardım eşliğinde soyunma odasına gitti.

Yapılan testler sonucunda Neymar'ın ayağında kırık olduğu belirlendi.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla,  Neymar'ın, 2019 Copa America'da forma giyemeyeceği açıklandı.

Şili'de düzenlenecek olan Copa America, 14 Haziran'da başlayacak.

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