Brezilya'nın en iyisi Alisson Becker
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Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i Manchester City'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan Liverpool'un başarılı kalecisi Alisson Becker, Avrupa'da forma giyen en iyi Brezilyalı oyuncu olmayı başardı.
Brezilya Milli Takımı ile birlikte 2019 Copa America'yı da şampiyon tamamlayan Alisson, 21 maçta kalesini gole kapattı.
2019 Samba Gold ödülünü %35.54 oy oranıyla kazanan Alisson'u Liverpool'dan takım arkadaşı Roberto Firmino ve PSG'nin başarılı stoperi Thiago Silva takip etti. Liverpool forması giyen bir başka isim olan Fabinho ise oylamayı dördüncü sırada tamamladı.
Alisson, Philippe Coutinho (2016) ve Roberto Firmino'nun (2018) ardından bu ödülü kazanan üçüncü Liverpool'lu oyuncu oldu.