Brezilyalı Rodrygo'dan Lionel Messi ve Arjantin'e: "Korkaklar!"

Lionel Messi, Arjantin'i Brezilya karşısında sahadan çekerken Rodrygo onları "korkaklık" ile suçladı.

Arjantin, Brezilya'yı evinde mağlup etti

Tribünde polisle taraftar arasında gerginlik çıktı

Rodrygo'nun sözleri Arjantinli taraftarları kızdıracak

NE OLDU? Brezilya, Dünya Kupası elemeleri kapsamında Arjantin'i konuk etti ve karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı. Böylece Sambacılar, tarihte ilk kez Dünya Kupası elemelerinde kendi evinde mağlup oldu. Ancak karşılaşmaya damga vuran tribünde yaşanan olaylardı.

TRİBÜNDE NE OLDU? Brezilya milli marşı okunurken polisin Arjantinli taraftarlara jopla saldırmasının ardından Lionel Messi takımı sahadan çekti. Karşılaşma 27 dakika gecikmeli olarak başladı.

NE SÖYLENDİ? Brezilya ile Arjantin'in mücadelesinde gerginlik yalnız tribünlerde değildi. Messi ile Rodrygo arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Rodrygo'nun Lionel Messi'ye, "Niye soyunma odasına gittiniz? Korkaklar!" dediği iddia edildi. Messi'nin yanıtı ise şöyle oldu: "Kelimelerine dikkat et. Biz Dünya şampiyonuyuz neden korkalım?"

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DAHA FAZLASI: Karşılaşmanın ardından konuşan Lionel Messi şunları söyledi: "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi."

BÜYÜK RESİM: Bu galibiyetle Arjantin puanını 15'e yükselterek liderliğini korurken Brezilya 7 puanda kaldı. Ayrıca Brezilya, 81. dakikada Joelinton'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.