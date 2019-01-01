Brezilyalı Marta Da Silva, tarihe geçti!

Brezilya Kadın Milli Takımı oyuncusu Marta Vieira da Silva, futbol tarihine geçti.

Kadın futbolunun Pele'si olarak anılan 33 yaşındaki Brezilyalı forvet Marta Vieira da Silva, 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda 'ya karşı attığı gol ile futbol tarihine geçti.

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Marta, futbol tarihinde beş farklı Dünya Kupası’nda gol atmayı başaran ilk isim oldu (2019, 2015, 2011, 2007 ve 2003).

Amerika'nın Ulusal Kadınlar Futbol Ligi ekiplerinden Orlando Pride'da oynayan Marta, 2006, 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında beş kez FIFA Dünyada Yılın Kadın Futbolcusu seçildi. 2010 yılında bu ödül kaldırıldıktan sonra yerine gelen FIFA Ballon d'Or'un da ilk sahibi oldu.