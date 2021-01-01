Brezilyalı efsane Pele veliahtını açıkladı

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Pele, PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe ile çarpıcı açıklamalarda bulundu

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele'den Kylian Mbappe'ye büyük bir övgü geldi. Kariyerinde üç Dünya Kupası bulunan Brezilyalı efsane, Mbappe'den bir Dünya Kupası daha kazanmasını istedi.

Pele neler söyledi?

İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a konuşan Pele, Mbappe'yi veliahtı olarak gösterdi.

"Mbappe benim veliahtım olabilir. Bunda şaka yapmıyorum. Onda kendi gençliğimi görüyorum. O da benim gibi hızlı koşma ve top sürme konularında çok becerikli.

Mbappe'nin benimle ilgili söyledikleri için ona teşekkür ederim. Beni daha fazla mutlu etmek istiyorsa bir tane daha Dünya Kupası kazanması gerekiyor"

Devler onun için yarışıyor

Futbola ülkesi Fransa'nın AS Bondy Jugend takımının alt yapısında başladı. Burada Monaco scoutlarının dikkatini çekti ve 2013 yılında Fransa Ligue 1 ekibine transfer oldu.

Monaco ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan yıldız oyuncu, bir sezon kiralık forma giydiği PSG'ye 145 milyon euro bedelle satıldı. Kylian Mbappe bu sezon PSG formasıyla sahaya çıktığı 31 karşılaşmada 23 gol atarken 9 da asist yaptı.

Mbappe, 39 kez giydiği Fransa A Milli Takım formasıyla bir de Dünya Kupası zaferi yaşadı.

Mbappe için, Barcelona, Real Madrid ve Manchester City devrede... Genç oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp, kalmayacağı henüz belli değil.