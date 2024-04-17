Brezilyalı efsane golcü Romario, 58 yaşında futbola geri döndü

43 yaşında aktif futbol kariyerini bitiren Romario 15 yıl sonra yeşil sahalara geri dönme kararıyla şok etkisi yarattı.

Romario, 58 yaşında yeşil sahalara geri dönme kararı aldı

America-RJ'de forma giyecek

Kulübün aynı zamanda başkanı

NE OLDU? Brezilyalı futbol efsanesi Romario 58 yaşında yeşil sahalara geri dönme kararı aldı. Romario başkanı olduğu kulüp America-RJ'de forma giyecek. Brezilyalı eski golcü 1994'te ülkesiyle Dünya Kupası sevinci yaşamış ve Barcelona, Valencia ve PSV gibi Avrupa kulüplerinde forma giymişti.

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BÜYÜK RESİM: 2009 yılında kramponlarını asan Romario'nun 15 yıl sonra yeşil sahalara dönüşünün ardında çeşitli nedenler yatıyor. Romario, Brezilya'da mücadele eden Rio merkezli America-RJ takımının başkanı. Ayrıca Romario'nun 29 yaşındaki oğlu Romarinho da bu takımda forma giyiyor. Brezilyalı efsane, oğluyla birlikte oynayacak olmanın da heyecanını saklamıyor.

DAHA FAZLASI: Brezilya tarihinin en büyük golcülerinden biri olan Romario futbolu oldukça geç yaşta bırakmıştı. Parlak futbol kariyerinden emekli olduğunda 43 yaşındaydı. Ağarmış saçlarına rağmen sürdürdüğü uzun futbol kariyeri o yıllarda da dikkatlerden kaçmıyordu.

SIRADA NE VAR? Futboldan 15 yıl uzak kaldıktan sonra hasretini sonlandırıyor. Romario 15 yıl sonra futbolu bıraktığı takımla yeniden futbolculuğa soyunuyor.