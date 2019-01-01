Brezilyalı efsane Cafu'nun acı günü

Brezilya'nın efsane sağ beki Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes hayatını kaybetti.

Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Cafu'nun acı günü...

Cafu'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, Sao Paulo'da futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kendini kötü hissettikten sonra hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki Danilo'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

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Danilo Feliciano de Moraes kimdir?

'da başladığı futbolculuk kariyerine 2011 yılında Brezilya'nın Osasco takımında devam eden Danilo, 2015'te Miami United takımına transfer oldu.

Miami United'ın ardından futbola bir süre ara veren Danilo, forvet olarak görev yapıyordu.