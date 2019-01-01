Brezilya'dan 3 gollü açılış: 3-0

Brezilya, 2019 Copa America'nın açılış maçında Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.

2019 Copa America'nın açılış maçında A Grubu'ndan ile karşı karşıya geldi. Turnuvaya ev sahipliği yapan Brezilya, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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İlk yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmanın ikinci yarısında Bolivyalı stoper Adrian Jusino, Brezilyalı Richarlison'un şutuna elle müdahele etti. Hakem Nestor Pitana, VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verdi. 50. dakikada topun başına geçen Philippe Coutinho, Brezilya'yı 1-0 öne geçirdi.

53. dakikada Roberto Firmino'nun ortasında Coutinho, kaleye yakın mesafeden bulduğu kafa golüyle kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 85. dakikada Gremio forması giyen 22 yaşındaki Soares'in ceza sahası dışından çektiği şutun ağlarla buluşmasıyla Brezilya, farkı 3'e çıkardı.

%75'e %25 topla oynama üstünlüğüne sahip olan Brezilya, Bolivya'yı 3-0'lık skorla geçerek turnuvadaki ve gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Gruptaki bir diğer karşılaşmada ve , 15 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek.