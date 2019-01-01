Brezilya'da Neymar'ın yerine Willian çağrıldı

Brezilya'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve Copa America'ya gidemeyecek olan Neymar'ın yerine Willian kadroya alındı.

'nın ile oynadığı ve 2-0 galip geldiği hazırlık maçında sağ ayak bileği kırılan Neymar, 14 Haziran'da başlayacak olan Copa America'da forma giyemeyecek. Neymar'ın yokluğunda ise Chelseali Willian kadrodaki yerini alacak.

'nin 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı Copa America kadrosuna alınmamış ve onun yerine Neymar seçilmişti.

21. dakikada Katarlı orta saha oyuncusu Assim Madibo ile girdiği mücadelede sağ ayak bileği kırılan Neymar'ın ise 6 haftaya kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

İsrail'de tatil yapan Willian, Brezilya'ya gelerek 23 kişilik kadroya dahil olacak. Dani Alves (107 maç) ve Thiago Silva'dan (78 maç) sonra takımın en tecrübeli üçüncü ismi olan Willian, Brezilya Milli Takımı ile 65 maça çıktı ve 8 kez ağları havalandırdı.