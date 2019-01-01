Brezilya, Venezuela'ya diş geçiremedi: 0-0
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Copa America A Grubu maçında ev sahibi Brezilya, Venezuela ile karşı karşıya geldi.
VAR kararlarının damga vurduğu maç 0-0 sona erdi.
Brezilya’nın 60. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Philippe Coutinho ile bulduğu goller yapılan VAR incelemelerinin ardından ofsayt gerekçeleriyle iptal edildi.
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Brezilya bu sonuçla puanını 4’e, Venezuela ise 2’ye yükseltti.
22 Haziran günü oynanacak grubun son maçlarında Brezilya ile Peru, Venezuela ile ise Bolivya karşı karşıya gelecek.
Brezilya ilk maçında Bolivya'yı 3-0 yenmiş, Venezuela ise Peru ile 0-0 berabere kalmıştı.