Brezilya, Venezuela'ya diş geçiremedi: 0-0

Brezilya, Copa America A Grubu maçında Venezuela ile golsüz berabere kaldı.

Copa America A Grubu maçında ev sahibi , ile karşı karşıya geldi.

VAR kararlarının damga vurduğu maç 0-0 sona erdi.

Brezilya’nın 60. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Philippe Coutinho ile bulduğu goller yapılan VAR incelemelerinin ardından ofsayt gerekçeleriyle iptal edildi.

Brezilya bu sonuçla puanını 4’e, Venezuela ise 2’ye yükseltti.

22 Haziran günü oynanacak grubun son maçlarında Brezilya ile , Venezuela ile ise karşı karşıya gelecek.

Brezilya ilk maçında Bolivya'yı 3-0 yenmiş, Venezuela ise Peru ile 0-0 berabere kalmıştı.