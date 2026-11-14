Brezilya, Raphinha hakkındaki tuhaf kararıyla Barcelona'yı şoke etti

Brezilya kaptanı ve Barcelona yıldızı Raphinha, ülkesinin milli takımının Japonya karşısındaki maçında kırmızı kart gördü ve önümüzdeki salı günü Singapur'a karşı oynanması planlanan hazırlık maçında forma giyemeyecek.

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Öte yandan Sport gazetesi, Raphinha'nın Singapur'daki Samba kampında kalmaya devam edeceğini ve bunun Brezilya Futbol Federasyonu ile Barcelona arasında yeni bir kriz yarattığını aktardı.

Raphinha'nın 71 dakika sahada kaldığı maç, çarpıcı bir final yaşadı; zira Barcelona yıldızı ile teknik direktör Carlo Ancelotti, Joao Gomes'e yapılan belirgin bir faulün ardından gelen son Japonya golüne itiraz etmeleri üzerine kırmızı kart gördü.

Brezilya Milli Takımı'nın önümüzdeki salı günü Singapur'daki Ulusal Stadyum'da ikinci bir maç oynaması planlanıyor ve Raphinha, bir maçlık ceza alacağı için bu maçta forma giyemeyecek.

Carlo Ancelotti de yedek kulübesinde oturamayacak; bu durum İtalyan teknik adamı, maç boyunca Brezilya Milli Takımı'nı yönetmesi için teknik ekibinden bir üyeyi belirlemek zorunda bırakıyor.

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Bu durumda, Raphinha'nın Barça'ya dönüş tarihini öne çekebilmesi için Brezilya kadrosundan çıkarılması mantıklı olurdu; zira bu, Brezilya Futbol Federasyonu'nun hazırlık maçlarında ve Dünya Kupası'na götüren Güney Amerika Elemeleri maçlarında uygulamaya alışık olduğu kuraldır.

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Ancak bu durumda işler bu şekilde ilerlemeyecek. Brezilya erkek milli takımlarının genel yönetici koordinatörü Rodrigo Caetano, bunu Singapur'daki Ulusal Stadyum'un karışık bölgesinde doğruladı.

Caetano, bir dizi basın kuruluşunun önünde şunları söyledi: "Raphinha kalacak. Şu an itibarıyla bizimle kalmaya devam edecek... Gitmesinin bir anlamı yok, çünkü o liderlerimizden biri."

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Ancelotti konusunda ise Brezilyalı yetkili şunları ifade etti: "Daha sonra, sakin bir şekilde karar vereceğiz ve teknik direktörün yerini mümkün olan en iyi şekilde kimin alacağını değerlendireceğiz; çünkü elimizde son derece nitelikli, birçok iyi isme sahip bir teknik ekip var ve görevleri aramızda paylaşacağız."

İkinci bir duyuruya kadar Raphinha, Brezilya Milli Takımı'nın Singapur'daki kampında kalmaya devam edecek. Brezilya Futbol Federasyonu'nun en üst düzey yöneticisinin açıkladığına göre bu senaryo gerçekleşirse, oyuncu önümüzdeki salı gününden önce, yaklaşık 11 bin kilometre mesafeye sahip ve 12 saatten fazla uçuş süren Barcelona'ya dönüş yolculuğuna başlayamayacak; Barcelona ve Brezilya Milli Takımı kaptanının tribünlerden izlemekten başka seçeneği olmayacağı maçın ardından bu yolculuk gerçekleşecek.

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Dolayısıyla Brezilyalı oyuncu, Barcelona'nın yerel saatine yeniden uyum sağlama sürecine ve hazırlıklarına başlamakta gecikecek; zira Katalan şehri ile Singapur arasındaki saat farkı 7 saat. Bu durum, Barcelona'nın La Liga'daki bir sonraki maçından önce yaşanacak; söz konusu maç 22 Kasım Pazar günü oynanacak ve Barcelona, Spotify Camp Nou'da Villarreal'i ağırlayacak.

Ertesi hafta ise teknik direktör Hansi Flick'in takımı, Şampiyonlar Ligi'nin ilk aşamasındaki en uzun yolculuğunu yapacak; 25 Kasım Çarşamba günü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadyumu'nda Sabah FC ile karşılaşacak.

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Yolculuğun mesafesi yaklaşık 4 bin kilometre olacak, uçakla seyahat ise 5 saatten fazla sürecek.