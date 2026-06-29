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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Brezilya’nın Japonya karşısındaki hücum hattının başında Vinícius ve Konya yer alıyor

Vinicius Junior
M. Cunha
Brezilya
Japonya
Dünya Kupası
Brezilya
Japonya

Zorlu bir meydan okuma

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Japonya ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Ancelotti, Ryan, Matheus Cunha ve Vinícius Júnior'dan oluşan üçlü hücum hattını sahaya sürdü.

Brezilya'nın tam kadrosu şu şekilde:

Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemariş - Casemiro - Paqueta - Ryan - Cunha - Vinícius Júnior.

Brezilya milli takımı, bugün oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle kanat oyuncusu Raphinha'dan yoksun olacak, Neymar ise yedek kulübesinde yer alacak.

Dünya Kupası
Brezilya crest
Brezilya
BRA
Japonya crest
Japonya
JPN

Diğer tarafta ise Japonya'nın bugünkü maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Suzuki - Ito - Watanabe - Taniguchi - Duan - Sano - Kamada - Nakamura - Ito - Ueda - Maeda.

Brezilya milli takımı, 7 puanla 3. Grubu lider tamamlayarak Fas'ı gol farkıyla geride bırakarak son 32'ye yükselirken, Japonya ise Hollanda'nın ardından 6. Grubu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı.

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