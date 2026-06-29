Brezilya’nın Japonya karşısındaki hücum hattının başında Vinícius ve Konya yer alıyor

Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Japonya ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

Ancelotti, Ryan, Matheus Cunha ve Vinícius Júnior'dan oluşan üçlü hücum hattını sahaya sürdü.

Brezilya'nın tam kadrosu şu şekilde:

Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemariş - Casemiro - Paqueta - Ryan - Cunha - Vinícius Júnior.

Brezilya milli takımı, bugün oynanacak maçta sakatlığı nedeniyle kanat oyuncusu Raphinha'dan yoksun olacak, Neymar ise yedek kulübesinde yer alacak.

Diğer tarafta ise Japonya'nın bugünkü maç kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Suzuki - Ito - Watanabe - Taniguchi - Duan - Sano - Kamada - Nakamura - Ito - Ueda - Maeda.

Brezilya milli takımı, 7 puanla 3. Grubu lider tamamlayarak Fas'ı gol farkıyla geride bırakarak son 32'ye yükselirken, Japonya ise Hollanda'nın ardından 6. Grubu ikinci sırada tamamlayarak tur atladı.