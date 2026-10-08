Hakim Ziyech’e Brezilya basınında övgüler var. Hücumcu orta saha oyuncusu, Botafogo formasıyla ilk 11’de çıktığı ilk maçta etkileyici bir performans sergiledi ancak takımı sahasında Vasco da Gama’ya 1-2 yenildi.

Globo, eski Ajaxlı oyuncunun performansını, "Ziyech, Botafogo orta sahasında itici güçtü" sözleriyle değerlendirdi. "Biraz daha ileri bir rolde oynadı ve sık sık forvet Cabral’a yakınlaştı."

33 yaşındaki oyun kurucu, Brezilya basınından Terradan da övgü aldı. "Kaleci Batista, orta saha oyuncusu Ziyech ve frikikten harika bir gol atan sağ bek Telles, iyi performans gösteren tek isimlerdi." Ziyech’e 10 üzerinden 7 verildi.

Ziyech sağ kanatta başladı, ancak sık sık içeri kat etti. "Topa sadece bir dokunuşuyla Vasco da Gama savunmasını şaşkına çevirdi. Top Ziyech’in ayağına geldiğinde her zaman iyi bir şey çıkıyor."

Terra ayrıca Botafogo’nun transfer politikası ve teknik yönetimini de sert şekilde eleştiriyor. "Gol atamayan ve pozisyon üretemeyen bir takımı sahaya sürüyorsanız, Ziyech gibi büyük bir ismi kadroya katmanın bir anlamı yok."

Gelecek maçlar COR Serie A 15:00 BRJ

Ziyech, Botafogo formasıyla şu ana kadar 125 dakika sahada kaldı. Kısa süre önce Mirassol karşısında oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkmıştı. Pazartesi günü takımıyla birlikte Coritiba deplasmanına gidecek.