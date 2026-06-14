Brezilya maçının ardından Faslı yıldızdan coşkulu bir mesaj

Faslı yıldız Ayoub Bouadi, 2026 Dünya Kupası'nda iki takımın ilk maçında Brezilya ile 1-1 berabere kaldıkları bu sabahki karşılaşmanın ardından, milli takımının performansına ilişkin yorumda bulundu.

Maçın 21. dakikasında Fas milli takımı skoru açtı, ancak 32. dakikada Vinicius Junior skoru eşitledi.

Maçta Bouadi, özellikle orta sahada karşılaştığı Brezilya yıldızlarını zorlayan olağanüstü bir performans sergiledi.

Maçtan sonra X sitesindeki hesabından bir mesaj paylaşan Bouadi, Vinicius Junior'un takım arkadaşlarına karşı sergilenen güçlü performanstan sonra takım arkadaşlarını motive ederek şöyle yazdı: "Bu zihniyeti koruyalım. Bu sadece başlangıç."

Geçen ay spor vatandaşlığını Fransa'dan Fas'a değiştiren Bouadi, teknik direktör Mohamed Wahbi yönetiminde Dünya Kupası öncesinde 3 hazırlık maçında forma giydikten sonra, Atlas Aslanları ile Brezilya karşısında ilk resmi maçına çıktı.

Fas milli takımı, önümüzdeki Cumartesi günü İskoçya ile oynanacak Grup C'deki ikinci maça hazırlanırken, grup aşamasını 25 Haziran Perşembe günü Haiti ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

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