Brezilya kampından Neymar ile ilgili üzücü haberler

Brezilya milli takımında, sağ baldırındaki sakatlığı nedeniyle hala sıkıntı yaşayan yıldız oyuncu Neymar Jr.'ın fiziksel durumu konusunda endişeler artıyor; bu durum, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Haiti ile oynanacak bir sonraki maçta forma giymesini tehlikeye atıyor.

Brezilya'nın "Globo" kanalına göre, Neymar, yaklaşık bir aydır sahalardan uzak tutan sakatlığından ne kadar iyileştiğini değerlendirmek için Pazartesi günü yeni tıbbi testlere tabi tutuldu.

Raporlar, oyuncunun toplu antrenmanlara katılmadan tedavi programına devam edeceğini doğruladı, bu da bir sonraki maçta oynamasının neredeyse imkansız olduğunu gösteriyor.

27 Mayıs'ta Brezilya milli takımının hazırlıklarının başlamasından bu yana Neymar, tam olarak hazır olmadığını bilmesine rağmen onu kadroya çağıran teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözetiminde hiçbir antrenmana katılmadı.

Teknik ekip, özellikle hız ve fiziksel patlamaya dayanan oyuncular için baldır kası yaralanmalarının en karmaşık yaralanmalar arasında yer alması nedeniyle, yaralanmanın ağırlaşmasından endişe ediyor.

Durumu kademeli olarak iyileşse de, sağlık ekibi iyileşme sürecinde temkinli davranmayı tercih ediyor ve Neymar'ın en iyi seviyesine kademeli olarak dönmesini sağlamak için kas kütlesini ve kardiyovasküler kondisyonunu korumaya odaklanıyor.

Brezilya Futbol Federasyonu, takım içindeki teknik ve manevi öneminin farkında olarak Neymar'ın durumuna özel ilgi gösteriyor. Herkes, onun turnuvanın sonraki aşamalarında ek risk almadan sahaya çıkabilmesini umuyor.