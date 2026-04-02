Brezilya'daki adımın ardından... Rafeina'nın Barcelona'ya dönüş tarihi belli oldu

Barcelona, bir gün dinlendikten sonra bugün Perşembe günü antrenmanlarına yeniden başladı. Uluslararası oyuncularının takıma dönmesiyle birlikte, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ile oynayacağı maçlara hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Barcelona, La Liga'nın 30. haftasında Cumartesi günü oynanacak maçla başlayarak, 10 gün içinde Atlético Madrid ile 3 kez karşılaşacak.

Brezilyalı Rafeina antrenman tesislerinde yer almadı. "Mundo Deportivo" gazetesine göre, milli takımda oynarken sakatlanan forvetin önümüzdeki saatler içinde Barcelona'ya gelmesi bekleniyor.

Gazete, kulübün Rafeina'nın hafta sonu (Cumartesi veya Pazar) tedavi programına başlaması için takıma katılmasını beklediğini de ekledi.

Rafinha, sağ dizindeki sakatlıktan kurtulmak için Brezilya'da rehabilitasyon programına başladı. Barcelona kulübü, onu beş hafta boyunca sahalardan uzak tutacak olan sakatlığından dolayı orada rehabilitasyona başlaması için izin verdi.

Gazete, Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hans Flick'in bugün, Atlético Madrid maçı hazırlıkları kapsamında, diğer uluslararası oyuncularına güvenebileceğini belirtti (bu dönemde Barcelona'dan 15 oyuncu milli takımlarına çağrılmıştı).

Alman teknik direktör, birkaç gündür takımla antrenman yapan ve sakatlıklarından kurtulan Jules Koundé ve Alejandro Balde ikilisine güvenebilecek.

Fransız milli oyuncu 4 Mart'tan beri sol bacağındaki diz arkasındaki sakatlıktan muzdaripti, sol bek ise sol bacağının diz arkasının alt kısmındaki sakatlıktan muzdaripti ve iyileşme süresinin bir ay sürmesi bekleniyordu.

Öte yandan, Hollandalı Frenkie de Jong hala spor salonunda antrenman yapıyor ve Atlético Madrid maçında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz Şubat ayının sonunda geçirdiği sakatlıktan iyileşme sürecinde olan oyuncu, bugün takım arkadaşlarıyla antrenmana katılmadı, ancak yarın takıma katılma ihtimali var. ancak bu durum henüz kesin değil ve sağlık durumuna bağlı olacak.