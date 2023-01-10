Futbolun en sevildiği ülkelerden birisi olan Brezilya'da, siyasi sebeplerden ötürü sula durulmuyor.

NE OLDU? Kış seçimlerindeki yenilginin ardından 1 Ocak'ta yerini Luiz Igancio Lula da Silva'ya bırakan aşırı sağcı liderin seçmenleri, Cumartesi ve Pazar günü cumhurbaşkanlığı binasını kuşattı.

Öfkeli seçmenlerin büyük bir kısmında Brezilya Milli Takımı formalarının olması dikkat çekti.

Brezilya Futbol Federasyonu, Confederacao Brasileira de Futebol (CBF), futbolun iyilik için bir güç olarak kullanılması gerektiğini savunarak saldırılar hakkında konuştu.

NE SÖYLEDİLER?: CBF sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya Milli Takımı forması, halkımızın sevincinin bir simgesidir. Ülkeyi neşelendirmek, heyecanlandırmak ve sevmek içindir.

"CBF partizan olmayan ve demokratik bir varlıktır. Formanın Brezilyalıları ayırmak için değil, birleştirmek için kullanılmasını teşvik ediyoruz."

BÜYÜK RESİM: Başkan Lua tarafından, saldırılar alenen kınandı ve olaya karışan herkesi cezalandırma sözü verdi. Brezilya Yüksek Mahkeme binasındaki hasarın ardından, yaklaşık 300 kişi tutuklandı.

Ayrıca Brezilyalıların çoğu, Santos ve Brezilya efsanesi olan tüm zamanların en iyilerinden birisi Pele'nin, Aralık ayı sonundaki kaybının ardından hala yas tutuyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? CBF saldırıları kınarken yakın zamanda seçilen Başkan Lula'nın faillere karşı nasıl bir yol izleyeceği henüz belli değil.