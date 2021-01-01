Brest 2-3 Lyon: Lyon maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Rudi Garcia'nın takımı ilk yarısını 3-0 önde kapadığı Brest deplasmanının son bölümünde zorlansa da üç puanı alan taraf oldu.

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lyon, deplasmanda karşılaştığı Brest'i 3-2 yenerek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Francis-Le Ble'de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım 9'da Lucas Paqueta, 29'da Houssem Aouar ve 44'te Memphis Depay'ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Brendan Chardonnet'in golüyle farkı ikiye indiren Brest, 74'te Irvin Cardona ile puan için umutlansa da kalan bölümde kalesini gole kapayan Lyon üç puanla ayrılan taraf oldu. Rudi Garcia'nın takımı bu galibiyetle puanını 55'e yükseltti ve aynı puana sahip Lille'in önünde averajla ilk sıraya yerleşti.

Son sekiz maçında bir galibiyette kalan Brest ise 31 puanla 12'nci sırada kaldı.