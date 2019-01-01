Brescia, Mario Balotelli'nin transferini duyurdu

Serie A ekibi Brescia, Mario Balotelli’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Ve Mario Balotelli yeniden İtalya’ya döndü…

ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan İtalyan golcü, birçok kulüple görüşmüş ancak hiçbiri ile anlaşmaya sağlayamamıştı.

Menajerliğini Mino Raiola’nın yaptığı Balotelli, yetiştiği kentin takımı Brescia’ya imza attı.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Nice’ten Marsilya’ya transfer olan Balotelli 15 maçta 8 kez ağları sarsarak başarılı bir performans ortaya koymuştu.

29 yaşındaki Balotelli daha önce , , ve gibi dev kulüplerin de formasını giymişti.