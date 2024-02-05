Brentford - Manchester City maçı canlı izle | goal.com/tr...

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor... İki maç eksiği bulunan ve 46 puanla 3. sırada yer alan Manchester City, eksik olan iki maçını da kazanıp liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.

Pep Guardiola'nın öğrencileri bu hedef doğrultusunda Brentford deplasmanına çıkıyor.

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Maçla ilgili tüm detayları ise goal.com/tr aktarıyor...

Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 23. hafta maçında bu gece Brentford'a konuk olacak.

Gtech Community Stadı'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak

Hakem Jarred Gillet'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BRENTFORD - MANCHESTER CITY CANLI İZLE