Brentford 1-3 Leicester City: Cengiz attı, Leicester turladı

Leicester milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in takımının beraberlik golünü kaydettiği maçta Brentford deplasmanında 3-1 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

, FA Cup'ın son 16 turunda deplasmanda karşılaştığı Championship ekibi Brentford'u 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Henüz altıncı dakikada Mads Bech Sorensen'in golüyle 1-0 geriye düşen Brendan Rodgers'in takımına beraberliği getiren gol 46'ncı dakikada milli futbolcumuz Cengiz Ünder'den gelirken, 51'de Tielemans'ın penaltısıyla rahatlayan Leicester'ın galibiyetini perçinleyen golü 71'de James Maddison kaydetti.

Cengiz'in 76'da yerini Kelechi Iheanacho'ya bıraktığı maçta bir diğer milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise 90 dakika forma giydi.

