Brendan Rodgers, Cengiz Ünder'i övdü

Arsenal deplasmanında zaferi getiren golün asistini yapan Cengiz Ünder, hocası Brendan Rodgers'tan iyi not aldı.

Teknik Direktörü Brendan Rodgers, karşısında takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Jamie Vardy golünün asistini yapan Cengiz Ünder'den övgüyle söz etti.

Leicester, Arsenal deplasmanında 80. dakikada Vardy'nin ayağından bulduğu golle galibiyete uzanırken oyuna 75. dakikada dahil olan Cengiz'in güzel asisti takımına zaferi getirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında golü değerlendiren Rodgers, "Golümüz maçtaki en kaliteli anlardan biriydi. Youri'nin pası harikaydı ama pası attığı kişinin o koşuyu yapması lazım. Cengo [Cengiz Ünder] koşusunu yaptı, topu ortaya çevirdi ve Jamie öyle pozisyonlarda her daim golünü atar. Cengiz'in topu kontrol edişi ve öne doğru sürüşü muhteşemdi. Oyuna daha yeni girmişti. Çok kaliteli bir oyuncu. Ama daha fit olması lazım ve o da bunu biliyor. Fiziken takımdaki herkesin gerisinde." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Premier Lig'de 6 hafta geride kalırken 4. sırada yer alan Leicester, bir sonraki maçında ligin flaş ekibi Leeds United'la karşılaşacak.