Brendan Rodgers, 2025'e kadar Leicester City'de
Premier Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve lider Liverpool'un arkasında ikinci sırada bulunan Leicester City'de yönetim, Kuzey İrlandalı menajer Brendan Rodgers ile 2025 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.
Yeni sözleşme ile ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki menajer; "Buraya bir şeyler inşa etmek amacıyla geldim. Kulüpteki herkes bana çok yardımcı oldu. Hep birlikte çalışmaya devam ederek Leicester'a başarılar getirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
Daha önceden Swansea, Liverpool ve Celtic gibi takımları çalıştıran Rodgers, 2019'un ilk aylarında Tilkiler'in başına geçti.
Ligde oynadığı 15 maçta 35 puan toplayan Leicester, lider Liverpool'un sekiz puan gerisinde ikinci sıraya yerleşirken deneyimli menajerin adı Unai Emery ile yollarını ayıran Arsenal ile anılıyordu.