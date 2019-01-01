Brendan Rodgers, 2025'e kadar Leicester City'de

Premier Lig'de etkileyici bir performans sergileyen Leicester City, Kuzey İrlandalı menajer Brendan Rodgers'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Premier Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve lider 'un arkasında ikinci sırada bulunan 'de yönetim, Kuzey İrlandalı menajer Brendan Rodgers ile 2025 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

Yeni sözleşme ile ilgili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan 46 yaşındaki menajer; "Buraya bir şeyler inşa etmek amacıyla geldim. Kulüpteki herkes bana çok yardımcı oldu. Hep birlikte çalışmaya devam ederek Leicester'a başarılar getirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Daha önceden Swansea, Liverpool ve gibi takımları çalıştıran Rodgers, 2019'un ilk aylarında Tilkiler'in başına geçti.

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Ligde oynadığı 15 maçta 35 puan toplayan Leicester, lider Liverpool'un sekiz puan gerisinde ikinci sıraya yerleşirken deneyimli menajerin adı Unai Emery ile yollarını ayıran ile anılıyordu.