Julian Brandt, Ajax formasıyla Peter Bosz’a karşı çıkacağı ilk maçı heyecanla bekliyor. Amsterdam ekibinin yeni transferi, Bayer Leverkusen’de PSV’nin mevcut teknik direktörüyle birlikte çalışmıştı ve o günden bu yana neredeyse her yıl onunla irtibatını sürdürdü. Bunu Algemeen Dagblad, Voetbal International ve De Telegraaf ile yaptığı söyleşide anlattı.

“Bayer Leverkusen’de Peter Bosz yönetiminde oynadım ve ona gerçekten büyük saygı duyuyorum. Oyun tarzını seviyorum” diyen Brandt, Hollandalı teknik adamla çalıştığı dönemi güzel hatırlıyor.

Leverkusen’de birlikte geçirdikleri dönemin ardından da temasları sürdü. “O zamandan beri her yıl mutlaka iletişimimiz oldu, mesela Peter Lyon’dayken de. O çok iyi bir insan ama aynı zamanda talepkâr bir teknik direktör.”

Bosz ile Brandt bu sezon yeniden karşı karşıya gelecek, ancak bu kez Eredivisie’de rakip olarak. Almanya Milli Takımı formasını 48 kez giyen oyuncu, “Eylül başında birbirimize karşı oynayacağız, bu güzel olacak” dedi.

“Peter tabii ki burada Amsterdam’da da çalıştı ve Jordi ile de çalıştı (İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’de, ed.), yani dünya gerçekten küçük!”

Alman oyuncuya göre ikili arasında kişisel bir rekabet söz konusu değil. Brandt, “Futbol dünyası küçük. Peter harika bir insan, bu yüzden benim adıma en çok sevinenlerden biri olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “Ama tabii ki o aynı zamanda PSV ile üst üste dördüncü kez şampiyon olmak isteyen hırslı bir teknik direktör. Bu da gayet doğal. Bunun için çok çalışıyor.”

Brandt, Ajax’a transferi öncesinde Bosz’dan tavsiye istemedi. “Ajax hakkında özellikle ona danışmadım, çünkü Jordi ve Míchel ile konuştuğumda bu benim için yeterliydi.” Ayrıca Brandt ile Bosz, Amsterdam’daki imzanın ardından henüz temas kurmadı.

Bu durumun muhtemelen eylülde Ajax ile PSV karşı karşıya geldiğinde değişmesi bekleniyor. “Ajax ile PSV eylülde karşılaştığında, onu yeniden görecek olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ortada kesinlikle hiçbir düşmanlık yok.”