Brahim Diaz'ın Real Madrid ile sözleşmesini yeniledikten sonra söyledikleri sıradan bir kutlama mesajından ibaret değildi. Bu sözler, yıllar önce Real Madrid tarihine adını yazdırma fırsatı aramak için Manchester City'den ayrıldığında başladığı hayale ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kıyasıya rekabete ve son dönemde sınırlı süre almasına rağmen Faslı yıldız, ayrılık tekliflerini geri çevirerek kalmayı seçti ve takımda daha büyük bir rol kapabileceğine güvendi.

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Diaz, Real Madrid'de 2031'e kadar kalmasını resmi "Instagram" hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı. Mesajında evi olarak gördüğü kulüple yolculuğunu uzatmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren oyuncu, hayalinin Real Madrid formasıyla kupa kazanmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Faslı oyuncu şunları yazdı: "Yaşamaya devam etmeyi hak eden hikâyeler vardır. Evimde kalmaktan ve daha fazla kupa kazanmak için bu yolda ilerlemeye devam etmekten çok mutluyum. Sevginiz için teşekkürler Madridistalar. Burada kalmak gerçekleşen bir rüya."

Real Madrid ve Brahim Diaz, oyuncunun Haziran 2027'de sona erecek olan sözleşmesini 2031 yazına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Böylece kulüp, oyun kurucusunun hizmetlerini dört sezon daha güvence altına alırken yeni anlaşmaya uygun olarak oyuncunun maaşında da iyileştirme yaptı.

Müzakereler geçen hazirandan bu yana ileri bir aşamaya ulaşmıştı. Taraflar, yolculuğu sürdürme konusundaki ortak isteğin de etkisiyle büyük engellerle karşılaşmadan son ayrıntıları netleştirdi ve iş birliğinin devam edeceğini açıkladı.

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Bu yenileme, Real Madrid yönetiminin Faslı oyuncuya ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Yönetim, son dönemde hedeflerine uygun sürede forma bulamamasına rağmen onu gelecekte takıma katkı sağlayabilecek bir isim olarak görüyor.

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Diaz, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni ve Thibaut Courtois'nın ardından son on gün içinde Real Madrid ile sözleşme yenileyen dördüncü oyuncu oldu. Bu adımlar, kulübün kilit oyuncularından oluşan bir grubun geleceğini güvence altına alma planının parçası.

258 dakika Diaz'ın değerini yansıtmıyor

Real Madrid'deki geleceğini garantiye almasına rağmen Brahim, daha fazla forma şansı bulmak gibi gerçek bir sınavla karşı karşıya. Oyuncunun bu sezonki süresi şu ana kadar 258 dakikayla sınırlı kaldı.

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Ancak Faslı oyuncu, fırsatların azlığına teslim olmuyor ve fark yaratabileceğini kanıtlamak için her görevi değerlendirmeyi sürdürüyor. Bunun son örneği de Eindhoven karşılaşması oldu.

80. dakikada oyuna giren Diaz'ın Kylian Mbappé'nin golünü hazırlaması yalnızca dört dakika sürdü. Boş alana gönderdiği isabetli pas, Fransız forveti gol için ideal bir pozisyonla buluşturdu.

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Etkisi bu pozisyonla da sınırlı değil. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakamları da dikkat çekici bir hücum katkısına işaret ediyor: Diaz, bu sezon turnuvada dört asistle Arda Güler ile birlikte Real Madrid'in en çok asist yapan oyuncuları listesinin zirvesinde yer alıyor. Üstelik ikili arasında süre bakımından büyük bir fark bulunuyor.

Takımda toplam asist sayısında Diaz'ın önünde yalnızca dokuz asistle Güler ile beşer asisti bulunan Mbappé ve Jude Bellingham var. Faslı oyuncu ise her 64,5 dakikada bir asist yaparak aralarındaki en iyi asist ortalamasına sahip.

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Milan: Olgunlaşmasını sağlayan durak

Brahim Diaz'ın Real Madrid serüveni en başından fırsatlarla dolu değildi. Oyuncu, yeteneğini kanıtlamak ve kadroda forma mücadelesi verebilmek için gereken tecrübeyi kazanmak adına kulüp dışında bir deneyime ihtiyaç duydu.

Ocak 2019'da Manchester City'den 15 milyon euro artı performansa bağlı 5 milyon euro bonus karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. İngiliz kulübüyle sözleşmesinin aynı yılın haziran ayında sona ermesine az bir süre kalmıştı.

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Pep Guardiola, takım arkadaşı ve yakın dostu Phil Foden'ın yükselişiyle eş zamanlı olarak planlarında önem kazanmaya başlayan genç yeteneği elinde tutmak istiyordu. Ancak Real Madrid'in devreye girmesi geleceğinin yönünü değiştirdi.

Yeterli alan bulamadığı ilk dönemin ardından Diaz, kiralık olarak Milan'a gitti. İtalyan ekibinde geçirdiği üç sezonda kariyeri dikkat çekici biçimde değişti.

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Milan'da 10 numaralı formayı giyen Faslı oyuncu, takımın etkili isimlerinden biri haline geldi. 2022'de Serie A şampiyonluğuna ve 2023'te Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşılmasına katkı sağladı.

Milan formasıyla 124 maça çıkan Diaz, olgunlaşmasına ve gelişmesine yardımcı olan bu deneyimin ardından 2023'te Real Madrid'e döndü. İspanyol kulübü oyuncuyu geri almakta ısrar etmiş ve Milan'ın bonservisini satın alma taleplerini reddetmişti.

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Fas ona başrolü verdi

Uluslararası arenada Brahim Diaz, rapora göre İspanya Milli Takımı'ndan formayı giymeye ikna etmek için yeni bir temas almamasının ardından Fas Milli Takımı'nı temsil etmeyi seçti. Fas Milli Takımı ona önemli bir yer ve liderlik rolü verdi. Böylece oyuncu, Atlas Aslanları projesinin başlıca yüzlerinden biri haline geldi ve 10 numaralı formayı giydi.

Diaz son Dünya Kupası'nda dört asist yaparak etkileyici bir performans sergiledi. Bu alanda onun önünde yalnızca Michael Olise yer aldı. Ayrıca Afrika Uluslar Kupası'nı beş golle gol krallığı listesinin zirvesinde tamamladı.

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Uluslararası hedefleri, Fas'taki artan önemi ve Real Madrid'de kalıcı bir yer edinme isteği arasında Diaz, yıllar önce İngiltere'den ayrılmasına neden olan hayalin peşinden gitmeyi sürdürmeyi seçmiş görünüyor.

Santiago Bernabéu'da yıldızlaşma yolunun engellerle dolu olduğunun farkında olan oyuncu, her zaman "zor olanı kolaylaştırmak" sözüyle özetlediği felsefesine bağlı kalmaya devam ediyor. Sınırlı süresinin, Real Madrid formasıyla çok daha parlak yeni bir dönemin başlangıcına dönüşmesini umuyor.