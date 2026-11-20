Brahim Díaz'ın geleceğine yönelik hareketlilik, artık Real Madrid'in planlarında yeri gerileyen bir oyuncu hakkındaki spekülasyonlardan ibaret değil. Eflatun-beyazlıların Faslı yıldızını uzun vadeli bir sözleşme ve astronomik bir serbest kalma bedeliyle güvence altına almaya hazırlandığı ortaya çıkarken, Beşiktaş da oyuncuyu Santiago Bernabéu'dan uzakta yeni bir maceraya ikna etmek için girişimlerini sürdürüyor.

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Real Madrid'in oyuncunun geleceğini 2031'e kadar güvence altına alma isteği ile Türk kulübünün, süre alamamasını fırsata çevirip onu yeni bir sportif projeyle cezbetme çabaları arasında kalan Brahim Díaz, özellikle devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte önümüzdeki süreçte geleceğini belirleyebilecek kritik bir eşiğin önünde duruyor.

İspanyol "El Chiringuito" programı, Real Madrid'in Brahim Díaz ile sözleşmesini 2031'e kadar uzatmak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu adım, kulüp yönetiminin Faslı oyuncuya ne kadar önem verdiğini ve onu uzun vadeli sportif projesinin bir parçası olarak tutma isteğini yansıtıyor.

Habere göre yeni sözleşmede 1 milyar euroluk dev bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Bu rakam, Real Madrid'in yıldızlarını diğer kulüplerin finansal şartlarıyla baş edemeyeceği sözleşmelerle koruma politikasını yansıtmasının yanı sıra, oyuncunun kulübün planlarındaki yerine dair de net bir mesaj veriyor.

Real Madrid'in Díaz'ın sözleşme uzatmasını önümüzdeki hafta resmen duyurması bekleniyor. Böylece oyuncunun geleceğine ilişkin spekülasyonlara son verilecek ve yönetimin mevcut durumunu ondan vazgeçmek için yeterli bir gösterge olarak görmediği teyit edilecek.

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Ancak sözleşme uzatması, oyuncunun takımda daha büyük bir rol üstlenmesinin önünün açıldığı anlamına gelmiyor. Zira bu sezonki süre durumu, José Mourinho liderliğindeki teknik ekibin planlarında kendini ne ölçüde kabul ettirebileceği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

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Mourinho, Faslı yıldızın alanını daraltıyor

Brahim Díaz, Real Madrid'de süre açısından zorlu bir sezon geçiriyor. Forma şansı dikkat çekici biçimde azalan oyuncu, La Liga'da yalnızca 149 dakika sahada kaldı. Bu tablo ne oyuncunun hedefleriyle ne de sezon başındaki beklentilerle örtüşüyor.

Hücum bölgesindeki pozisyonlarda güçlü bir rekabetle karşı karşıya kalan Díaz, şu ana kadar Mourinho'yu tercihlerini değiştirip kendisine ilk 11'de daha fazla alan tanımaya ikna edecek performansı ortaya koyamadı.

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Faslı oyuncunun işi özellikle oyun kurucu pozisyonunda zor görünüyor. Burada, Portekizli teknik adamın planlarında açık bir üstünlüğe sahip olan Jude Bellingham ve Arda Güler ile rekabet ediyor.

Takımdaki hücum seçeneklerinin bolluğu düşünüldüğünde, kanada yakın görev verildiğinde de Díaz'ın şansı pek daha iyi görünmüyor. Bu da mevcut aşamada düzenli süre almasını zorlaştırıyor.

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Yine de Faslı yıldızın durumunu tamamen kenara itilmek olarak tanımlamak mümkün değil. Zira oyuncu, kendisini seçenekleri arasından kesin olarak çıkarmayan Mourinho'nun planlarında yer almaya devam ediyor. Ancak süre almakta zorlanmaya devam etmesi, özellikle sezonun ikinci yarısındaki rolüne dair güvence alamaması halinde, oyuncuyu durumunu yeniden değerlendirmeye itebilir.

Beşiktaş, Madrid'den oyuncunun ailesine uzanıyor

Real Madrid, Díaz'ın geleceğini yeni bir sözleşmeyle güvence altına almaya çalışırken Beşiktaş, oyuncuyu önümüzdeki devre arası transfer döneminde Süper Lig'e transfer olmaya ikna etme girişimlerini sürdürüyor.

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Türk gazetesi "Fotospor", siyah-beyazlı kulübün attığı yeni bir adımı gün yüzüne çıkardı. Kulüp, oyuncunun ailesine yakınlaşmak ve transfer fikrine bakışlarını öğrenmek amacıyla Faslı yıldızın babası Abdelkader Díaz'ı üç gün boyunca İstanbul'da ağırladı.

Ziyaret sırasında Díaz'ın babası, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile bir araya geldi. Taraflar oyuncunun takıma katılma ihtimalini görüştü ve kulübün oyuncuyu Türkiye'de yeni bir maceraya ikna etmek için sunmayı planladığı sportif projeyi ele aldı.

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Bu, Beşiktaş'ın ilk girişimi değildi. Daha önce oyuncuyla doğrudan temas kurulmuş, Brahim Díaz geçtiğimiz ekim ayının sonunda Real Madrid yönetiminin onayıyla İtalyan teknik adamla görüntülü bir görüşme yapmıştı.

Görüşmede Italiano, teknik vizyonunu anlatarak Díaz'ın kadrosunda üstlenebileceği rolü açıkladı ve kulübün önümüzdeki dönemdeki hedeflerini paylaştı.

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Türk gazetesinin haberine göre görüşme Faslı oyuncu üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Bu durum Beşiktaş yöneticilerini girişimlerini yoğunlaştırmaya ve oyuncuyla doğrudan temas aşamasından aile üyeleriyle iletişim kanalları açma aşamasına geçmeye teşvik etti.

Beşiktaş Başkanı, Real Madrid ile masaya oturmaya hazırlanıyor

Brahim Díaz'ın babasının İstanbul ziyareti yalnızca idari ve teknik toplantılarla sınırlı kalmadı. Ziyaret kapsamında Beşiktaş'ın Gençlerbirliği ile oynadığı maç da izlendi ve teknik direktör Vincenzo Italiano ile yeni bir görüşme gerçekleştirildi.

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İtalyan çalıştırıcı bu görüşmede, kendisine sunulan sportif projeye olan inancını pekiştirmek amacıyla Faslı oyuncunun yeteneklerinden nasıl yararlanmayı planladığını ve takımda kendisinden beklenen rolü ayrıntılı biçimde anlattı.

Ziyaretin ardından Abdelkader Díaz İspanya'ya döndü. Türk kulübünde ise ailenin teklife nasıl yaklaşacağı ve oyuncunun Real Madrid'den uzakta yeni bir maceraya ne ölçüde hazır olduğu merakla bekleniyor.

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Gazeteye göre Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, oyuncunun ailesinden olumlu sinyaller alması halinde eflatun-beyazlı kulübün yöneticileriyle görüşmek ve Díaz transferi için müzakerelere başlamak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gitmeyi planlıyor.

Türk kulübünün yönetimi, oyuncunun ve çevresinin onayını almanın Real Madrid ile doğrudan müzakerelere girmeden önceki ilk adım olduğunun farkında. Özellikle "El Chiringuito" programının açıkladığına göre Díaz'ın 2031'e kadar uzanan yeni bir sözleşmeye bağlı olması ve 1 milyar euroya varan bir serbest kalma maddesinin bulunması, transferin tamamlanmasını hiç de kolay kılmayacak.

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Böylece Brahim Díaz'ın geleceği, Real Madrid'in uzun vadeli projesi ile Beşiktaş'ın oyuncunun mevcut durumundan yararlanma hedefi arasında giderek karmaşık bir hal alıyor. Nihai karar ise oyuncunun daha büyük bir rol üstlenme isteğine ve eflatun-beyazlı kulübün ocak transfer döneminde onu bırakmaya ne kadar hazır olduğuna bağlı olacak.