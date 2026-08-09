Ahli, yeni menajeri ve şimdiye kadar tamamladığı altı transferle birlikte farklı bir görünümle yeni sezona giriyor; ancak hamleleri, takımı sıfırdan yeniden inşa etmeye yönelik gibi görünmüyor.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesine göre, yeni teknik direktör Hollandalı Marino Pusic'in taşıdığı kanaat, yönetimini devraldığı grubun aslında üzerine inşa edilebilecek teknik bir zemine ve rekabetçi bir kişiliğe sahip olduğu yönünde. Transfer dönemindeki hamleler ise, rekabetin yolunu bilen ve kimliğini tümüyle değiştirmeye ihtiyaç duymayan bir takıma yeni seçenekler eklemek amacıyla yapıldı.

Konuya vâkıf kaynakların "Şarku'l Avsat"a açıkladığına göre, Pusic'in Ahli hakkındaki ilk izlenimleri olumlu oldu; gerek kadrosundaki oyuncuların kalitesi, gerek takımın son dönemde önemli hazırlık maçlarında ortaya koyduğu kişilik, gerekse grup içinde hissettiği uyum bakımından.

Hollandalı teknik adam bu yeni tecrübeye takımı hiç tanımadan girmiyor; zira Ahli'yi birçok kez izledi, özellikle de şampiyonlukla noktalanan AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımı sırasında. Bu da ona oyuncuların yeteneklerine ve maçlarla, çeşitli baskılarla nasıl başa çıktıklarına dair önceden bir tablo oluşturma imkânı verdi.

Kaynaklara göre, Pusic'in üzerinde durduğu en belirgin özelliklerden biri, Ahli'nin maçlarda kalabilme ve şartlar zorlaştığında pes etmeme yeteneği oldu; teknik direktörün, şampiyonluklar için yarışmayı hedefleyen her takım için önemli bir zemin olarak gördüğü bir özellik.

Ahli'nin eksik sayıyla oynadığı bazı maçlar Hollandalı teknik adamın dikkatini çekti; kırmızı kartlara rağmen takımın mücadeleye devam ettiğini, bazı maçları galibiyet şansından vazgeçmeden uzatmalara taşıdığını gördü.

Pusic'e göre bu tür durumlar yalnızca teknik yönle ilgili değil; daha çok grubun kişiliğini ve zor şartlara direnme yeteneğini ortaya koyuyor.

Teknik direktör, bu zihniyete sahip olmanın, görevinin başında takıma yeni bir kişilik oluşturmaya ihtiyaç duymak yerine, kendisine önemli bir başlangıç noktası sunduğu görüşünde.

Kaynaklar, teknik direktörün ayrıca Ahli'nin son dönemde birden fazla çıkmazdan sıyrılıp yeniden toparlanabilme yeteneği üzerinde durduğuna işaret ediyor; bu da takımın geliştirilmesi ve korunması gereken rekabetçi bir temele sahip olduğu yönündeki kanaatini pekiştiren bir özellik.

Özel bir mercato

Pusic'in gelişi, Ahli'nin transfer piyasasındaki hamleleriyle aynı döneme denk geldi; zira kulüp yeni sezona hazırlık amacıyla şimdiye kadar Spertsyan, Meşal el-Muteyri, Ebu Bekir Sidi, Abdullah Radif, Nayef Mesud ve Trincao'yu kadrosuna katarak altı transfer gerçekleştirdi.

Şimdiye kadarki hamleler, takımın yapısında geniş çaplı bir değişiklik yapmaktan çok mevcut grubu güçlendirmeye yönelik bir eğilimi yansıtıyor; bu da Ahli'yi, geçmişte olanı yıkıp yeniden başlamaya ihtiyaç duyan bir takım olarak görmeyen Hollandalı teknik adamın ilk okumasıyla örtüşüyor.

Pusic, kulübü ve Suudi Ligi'ni iyi tanıyan bir grup oyuncuya sahip; bunun yanı sıra takımda bir süre geçirmiş, yerel ve kıtasal müsabakalarda tecrübe kazanmış yabancı unsurlar da var. Bu, yeni teknik ekibe, herhangi bir yeni teknik direktörün grubunu tanımak için genellikle ihtiyaç duyduğu sürenin bir bölümünü kısaltma fırsatı veren bir etken.

Pusic, bir dizi yabancı unsurun istikrarının bir güç noktası oluşturduğu görüşünde; özellikle de bu oyuncularla yerel oyuncular arasında oluşan uyum göz önüne alındığında. Yeni takviyelerin ise, Ahli'yi çok sayıda önemli randevunun beklediği sezonda teknik ekibe daha geniş seçenekler sunması bekleniyor.