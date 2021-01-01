Bournemouth'ta gündem Thierry Henry

İngiltere Championship'te mücadele eden Bournemouth'ta Thierry Henry'nin takımın başına geçeceği iddia ediliyor

Arsenal'de adını efsaneler arasında yazdıran Thierry Henry, İngiltere'ye antrenör olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Hedefi bir gün Arsenal'in çalıştırmak olan Fransız efsanenin İngiltere Championship ekibi Bournemouth'un başına geçmesi bekleniyor.

Antrenörlük kariyerine Arsenal'in genç takımında başlayan Thierry Henry, ardından Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in yardımcılığını yapmıştı. Ardından Monaco'nun başına geçen Henry, görevde kaldığı 20 maçın ardından görevden ayrılmıştı. Bir dönem de MLS ekibi Montreal Impact'te görev yapmıştı.

Thierry Henry'i göreve getirmesi beklenen Bournemouth, İngiltere Championship'te 49 puanla 6. sırada yer almıştı.