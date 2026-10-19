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Ligi Europa
team-logoAFC Bournemouth
Vitality Stadium
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Bournemouth-AC Milan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth - AC Milan
Ligi Europa
AFC Bournemouth
AC Milan

AFC Bournemouth ile AC Milan arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçına kapsamlı bir ön bakış. Bournemouth'taki Vitality Stadyumu'nda perşembe akşamı oynanacak 3. hafta karşılaşması öncesinde iki takımın ülke içindeki ve Avrupa'daki son sonuçlarını, form durumlarını ve öne çıkan konuları ele alıyoruz.

AFC Bournemouth - AC Milan: Maç bilgileri

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Ligi Europa - Hafta 3
Vitality Stadium

AFC Bournemouth ile AC Milan arasındaki maç, 22 Ekim 2026'da GMT ile 19.00'da (EST ile 15.00 / BST ile 20.00 / SAST ile 21.00) başlayacak.

Bournemouth tarihi gecede İtalyan devini ağırlıyor

AFC Bournemouth, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi normal sezon aşamasının 3. haftasında yedi kez Avrupa şampiyonu olan AC Milan'ı Vitality Stadium'da ağırlıyor. İngiltere'nin güney kıyısındaki ekip, kendi sahasında etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa Ligi puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. AC Milan ise hem ulusal hem de Avrupa kupalarındaki bol gollü performansının verdiği moralle Dorset'e geliyor ve İngiltere'de üç puan daha almayı hedefliyor.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Bournemouth'un Sunderland karşısında evindeki rahat galibiyeti

Bournemouth, perşembe akşamı oynanacak maça 18 Ekim Pazar günü Premier League'de Sunderland karşısında evinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından çıkıyor. Marcus Tavernier altıncı dakikada perdeyi açarken Evanilson ikinci yarının hemen başında, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu lig galibiyeti, takımın 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Sturm Graz'ı 3-0 yenmesini takip etti. Böylece Marco Rose'un ekibi, forvet Evanilson ile kanatta oyun kuran Marcus Tavernier'in katkılarıyla Vitality Stadium'da üst üste iki maç kazanırken ikisinde de gol yemedi.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

AC Milan'ın üst üste bol gollü galibiyetleri

AC Milan, hücumdaki etkileyici performansıyla İngiltere'ye geliyor. Milan, 18 Ekim Pazar günü San Siro'da Atalanta'yı heyecan dolu bir maçta 3-2 mağlup etti. Serie A'daki galibiyetin gollerini Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot ve Mario Gila attı. Bu sonucun öncesinde Milan, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin 2. haftasında FC Red Bull Salzburg'u deplasmanda 4-0 yenmişti. Luka Modrić ve Adrien Rabiot'nun oyun kuruculuğu ile Christian Pulisic'in kanatlardaki etkisi, Milan'ı perşembe günkü maç öncesinde ciddi bir gol tehdidi hâline getiriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

AFC Bournemouth vs AC Milan Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Rose

Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'da bu maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Takım haberlerinin maç saatine yakın güncellenmesi bekleniyor.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı AC Milan'ın kadrosuna ilişkin de şu aşamada doğrulanmış ayrıntılar yok. Kulüp maç öncesinde bilgi paylaştıkça oyuncuların oynama durumuna ilişkin güncellemeler eklenecek.

Form durumu

BOU

BOU - Form

RSO
K1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
SGR
K3-0
SUN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MIL

MIL - Form

BEN
K0-2
LEC
K3-0
SAS
B1-1
SAL
K0-4
ATA
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Bournemouth, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland'ı 2-0 yenen ekip, ondan önce Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı 3-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgilerini ligde kendisini 5-1 yenen Chelsea'ye ve 1-0 kazanan Liverpool'a karşı aldı. Rose'un ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Avrupa'daki formu ise ligdeki performansından belirgin biçimde daha iyi.

Milan, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son olarak Serie A'da Atalanta'yı 3-2 yendi; bu maçtan önce de Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 mağlup etti. Bu süreçte Sassuolo ile 1-1 berabere kalıp Lecce'yi 3-0 yenen Milan'ın tek yenilgisi, Avrupa'da Benfica'ya karşı aldığı 2-0'lık sonuçtu. Amorim'in ekibi bu beş maçta 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

AFC BournemouthÇizimAC Milan
0
0
1
Club Friendlies
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
MS
1Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti1/1
Her iki takım da gol attı1/1

İki kulüp, kayıtlara geçen maçlarda yalnızca bir kez karşılaştı. Eylül 2016'daki hazırlık maçını AC Milan, Vitality Stadium'da 2-1 kazandı. Kayıtlarda tek bir karşılaşma bulunduğundan geçmiş maçlardan çıkarılabilecek fazla bir sonuç yok. Bu Avrupa Ligi maçı, iki takım arasında gelecekte oluşabilecek rekabetin seyrini büyük ölçüde belirleyecek.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
K
K
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
K
K
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
K
K
4
BeşiktaşBeşiktaşBJK
220073+46
K
K
5
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
220051+46
K
K
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
K
K
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
K
K
8
LyonLyonOL
220053+26
K
K
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
K
K
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
K
K
11
Sparta PragSparta PragSPP
211052+34
B
K
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
B
K
13
RennesRennesREN
211021+14
K
B
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
K
B
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
K
K
16
AC MilanAC MilanMIL
210142+23
K
K
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
K
K
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
K
K
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
K
K
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
K
K
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
K
K
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
B
K
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
B
K
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
K
B
24
LevskiLevskiLES
201112-11
B
K
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
K
B
27
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
201116-51
B
K
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
K
K
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
K
K
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
K
K
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
K
K
31
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
200215-40
K
K
33
CelticCelticCEL
200227-50
K
K
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
K
K
35
NK CeljeNK CeljeCEL
200205-50
K
K
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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