Bournemouth-AC Milan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

AFC Bournemouth - AC Milan: Maç bilgileri

Ligi Europa - Hafta 3 22 Eki 2026 - 15:00 Vitality Stadium

AFC Bournemouth ile AC Milan arasındaki maç, 22 Ekim 2026'da GMT ile 19.00'da (EST ile 15.00 / BST ile 20.00 / SAST ile 21.00) başlayacak.

Bournemouth tarihi gecede İtalyan devini ağırlıyor

AFC Bournemouth, 2026/27 UEFA Avrupa Ligi normal sezon aşamasının 3. haftasında yedi kez Avrupa şampiyonu olan AC Milan'ı Vitality Stadium'da ağırlıyor. İngiltere'nin güney kıyısındaki ekip, kendi sahasında etkileyici bir performans sergileyerek Avrupa Ligi puan tablosunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. AC Milan ise hem ulusal hem de Avrupa kupalarındaki bol gollü performansının verdiği moralle Dorset'e geliyor ve İngiltere'de üç puan daha almayı hedefliyor.

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Bournemouth'un Sunderland karşısında evindeki rahat galibiyeti

Bournemouth, perşembe akşamı oynanacak maça 18 Ekim Pazar günü Premier League'de Sunderland karşısında evinde aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından çıkıyor. Marcus Tavernier altıncı dakikada perdeyi açarken Evanilson ikinci yarının hemen başında, 48. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu lig galibiyeti, takımın 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Sturm Graz'ı 3-0 yenmesini takip etti. Böylece Marco Rose'un ekibi, forvet Evanilson ile kanatta oyun kuran Marcus Tavernier'in katkılarıyla Vitality Stadium'da üst üste iki maç kazanırken ikisinde de gol yemedi.

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AC Milan'ın üst üste bol gollü galibiyetleri

AC Milan, hücumdaki etkileyici performansıyla İngiltere'ye geliyor. Milan, 18 Ekim Pazar günü San Siro'da Atalanta'yı heyecan dolu bir maçta 3-2 mağlup etti. Serie A'daki galibiyetin gollerini Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot ve Mario Gila attı. Bu sonucun öncesinde Milan, 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nin 2. haftasında FC Red Bull Salzburg'u deplasmanda 4-0 yenmişti. Luka Modrić ve Adrien Rabiot'nun oyun kuruculuğu ile Christian Pulisic'in kanatlardaki etkisi, Milan'ı perşembe günkü maç öncesinde ciddi bir gol tehdidi hâline getiriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Marco Rose'un çalıştırdığı Bournemouth'da bu maç öncesinde doğrulanmış bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmuyor. Takım haberlerinin maç saatine yakın güncellenmesi bekleniyor.

Ruben Amorim'in çalıştırdığı AC Milan'ın kadrosuna ilişkin de şu aşamada doğrulanmış ayrıntılar yok. Kulüp maç öncesinde bilgi paylaştıkça oyuncuların oynama durumuna ilişkin güncellemeler eklenecek.

Form durumu

Bournemouth, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Sunderland'ı 2-0 yenen ekip, ondan önce Avrupa Ligi'nde Sturm Graz'ı 3-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgilerini ligde kendisini 5-1 yenen Chelsea'ye ve 1-0 kazanan Liverpool'a karşı aldı. Rose'un ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi. Avrupa'daki formu ise ligdeki performansından belirgin biçimde daha iyi.

Milan, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son olarak Serie A'da Atalanta'yı 3-2 yendi; bu maçtan önce de Avrupa Ligi'nde Salzburg'u 4-0 mağlup etti. Bu süreçte Sassuolo ile 1-1 berabere kalıp Lecce'yi 3-0 yenen Milan'ın tek yenilgisi, Avrupa'da Benfica'ya karşı aldığı 2-0'lık sonuçtu. Amorim'in ekibi bu beş maçta 10 gol atıp beş gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya Çizim 0 0 1 Club Friendlies AFC Bournemouth BOU 1 AC Milan MIL 2 MS 1 Attığı Gol 2 Maç 2.5 üstü golle bitti 1 / 1 Her iki takım da gol attı 1 / 1

İki kulüp, kayıtlara geçen maçlarda yalnızca bir kez karşılaştı. Eylül 2016'daki hazırlık maçını AC Milan, Vitality Stadium'da 2-1 kazandı. Kayıtlarda tek bir karşılaşma bulunduğundan geçmiş maçlardan çıkarılabilecek fazla bir sonuç yok. Bu Avrupa Ligi maçı, iki takım arasında gelecekte oluşabilecek rekabetin seyrini büyük ölçüde belirleyecek.