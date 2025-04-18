Boupendza'nın takım arkadaşlarından tepki çeken hareket

11. kattan düşerek hayatını kaybeden Aaron Boupendza'nın formasını giydiği Zhejiang FC'de takım arkadaşlarının hareketi büyük tepki çekti.

11. kattan düşerek hayatını kaybetmişti

28 yaşındaki oyuncu, Zhejiang FC'de oynuyordu

Boupendza'nın takım arkadaşları tepki çekti

NE OLDU? Zhejiang FC forması giyen Aaron Boupendza'nın Çin'de bir binanın 11. katından düşerek hayatını kaybetmesi futbol dünyasında şok etkisi yaratmıştı. Ancak Boupendza'nın formasını giydiği Zhejiang FC ve MZ Hakka maçında yaşananlar tepki çekti.

BÜYÜK RESİM: Zhejiang FC'de futbolcuların karşılaşmada bulduğu ilk golün ardından kutlama yapması herkesi şaşırttı. Golden sonraki sevinç gösterisine sosyal medyada tepki yağdı. Mücadele öncesinde bazı taraftarların tribünde Boupendza forması açtığı görüldü. Maçın ardından ise Zhejiang FC'nin kaptanı Cheng Jin ve teknik direktör Raul Caneda'nın üzüntü içerisindeydi.

NE SÖYLENDİ? Zhejiang FC'nin kaptanı Cheng Jin'in açıklamasında şunları söyledi: "Üzgünüm. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok."

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Raul Caneda ise, "Maç hakkında söyleyecek bir şeyim yok. Böyle bir ortamda futbolun yeri yok" dedi.

DAHA FAZLASI: Bazı kaynaklar ise futbolcuların, Boupendza'nın ölümüne dair kesin bilgiyi devre arasında öğrendiğini iddia etti. Takımın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı ve ölüm haberini aldıktan sonra 2. yarıda moral bozukluğuyla birlikte skorun 2-2'ye geldiği öne sürüldü.