Fransız kulübü Lille'in başkanı Olivier Létang, Faslı orta saha yıldızı Ayoub Bouaddi'nin İngiliz ekibi Manchester City'ye yakında transfer olacağı yönündeki söylentilere ateş püskürerek, iki kulüp arasında yakın bir anlaşmanın varlığını kesin bir dille yalanladı; ancak aynı zamanda rekor seviyelere ulaşabilecek istisnai bir teklifi reddetmenin zor olacağını da kabul etti.

Fransız kanalı "RMC Sport"un aktardığına göre, yeni savunmacı Tanguy Nianzou'nun tanıtımı ve Nabil Bentaleb'in sözleşmesinin uzatıldığının açıklanması için cuma akşamı düzenlenen basın toplantısında Létang, genç oyuncusunun geleceğine dair süren tartışmaları noktaladı.

Létang kararlı bir tonda şöyle konuştu: "Ayoub'un durumu tam olarak daha önce anlattığım gibi, hiçbir şey değişmedi." Ardından şu açıklamayı yaptı: "Bunu haftalardır söylüyorum, bizimle nihai bir anlaşmaya varan ilgili bir kulüp yok. Açık mavi renk giyen bir kulüple takas anlaşması yapılacağına dair bazı söylentilerin nasıl yayıldığı gerçekten şaşırtıcı." Bu sözleriyle açık bir şekilde Manchester City'yi kastediyordu.

Kuzeyli kulübün başkanı şunları ekledi: "Hayır, bu kesinlikle doğru değil! Gerçekten de çok büyük kulüplerin ilgisi var ve daha önce belirttiğim gibi, şu anda Ayoub'un maliyetini karşılayabilecek çok az kulüp var, ancak kayda değer başka herhangi bir gelişme söz konusu değil."

Yetersiz teklifler

Söylentileri yalanlamasına rağmen Létang, 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük Avrupa kulüplerinden somut teklifler aldıklarını açıkladı; ancak bu tekliflerin Lille'in hedeflerinin düzeyine ulaşmadığını vurguladı. Açık bir şekilde şöyle dedi: "Evet, somut teklifler geldi, ancak tatmin edici değillerdi; çünkü Ayoub bizim için son derece önemli bir oyuncu."

"Bugünkü tek gerçek, Bouaddi'nin yüzde 100 Lille oyuncusu olduğudur" diye vurgulayan Létang, gelecek sezon yeni teknik direktör Davide Ancelotti yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde takımla birlikte forma giyebilecek genç yıldızına takımın sıkı sıkıya bağlı olduğunu gülümseyerek teyit etti.

Létang, transfer olması halinde oyuncunun kiralık olarak Lille'de kalma ihtimaline dair her türlü konuşmayı kesin bir dille yalanladı ve herhangi bir anlaşmanın ya kalıcı bir transfer ya da tam kalış şeklinde olacağını vurguladı.

100 milyon euro eşiği

Nadir görülen bir samimiyet anında Lille başkanı, kulübün Fransa Ligi'ndeki yayın hakları krizini ve eski başkan Gérard Lopez'in bıraktığı borçları geride bırakmasının ardından elde ettiği görece mali istikrara rağmen, teklifin istisnai seviyelere ulaşması halinde Bouaddi'yi satma ihtimalini dışlamadı.

Basın 100 milyon euro eşiği konusunda kendisine baskı yapınca Létang şöyle konuştu: "Gerçekçi olmalıyız ve öyle rakamlar var ki, önce bunları beklememek, sonra da böyle bir anlaşmayı o noktada tamamlamamak hata olur." Ve ekledi: "Her transfer anlaşmasında 3 taraf vardır: iki kulüp ve oyuncu; oyuncunun istekleri de önemlidir."

Açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bu yüzden bunlar benimle Ayoub arasında gizli görüşmeler olmalı, burada alenen konuşmaya gerek yok."