Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında bu akşam Emirates Stadyumu'nda Manchester City ile oynanacak karşılaşmanın ilk 11'ini açıkladı.

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Arsenal'in kadrosunda Londra ekibinin orta saha yıldızı Declan Rice'ın yer almaması sürpriz oldu; Rice yedek kulübesinde de bulunmuyor.

Arsenal'in hücum hattında Kai Havertz'e Martin Ødegaard, Noni Madueke ve Christos Tzolis üçlüsü destek verecek, kaleci David Raya ise geçen hafta Newcastle maçında yaşadığı sakatlığın ardından forma giyip giyemeyeceğine dair şüphelere rağmen ilk 11'de başlayacak.

Arsenal'in ilk 11'i şöyle:

Kale: Raya.

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Defans: Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori.

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Orta saha: Guimarães, Merino, Ødegaard.

Hücum: Madueke, Tzolis, Havertz.

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Öte yandan genç Faslı yıldız Ayoub Bouaddi, Emirates'teki zorlu mücadelede Manchester City'nin orta sahasını yönetecek. Bouaddi, bir önceki maçta Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'ye karşı City formasıyla ilk golünü atmıştı.

Manchester City'nin hücumunda Erling Haaland'a Enzo Fernández, Iliman Ndiaye ve Jérémy Doku üçlüsü destek verecek.

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Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Manchester City'nin ilk 11'i şöyle:

Kale: Donnarumma.

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Defans: Nunes, Khusanov, Guéhi, Gvardiol.

Orta saha: Anderson, Bouaddi, Enzo Fernández.

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Hücum: Doku, Ndiaye, Haaland.

Arsenal, 28 puanla Premier Lig'in zirvesinde bulunuyor ve üçüncü sıradaki Manchester City'nin 6 puan önünde.

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Manchester City son dönemde belirgin şekilde zorlanıyor ve Premier Lig'de son 4 haftada galibiyet alamadı.