Botman harika bir gol attı ama Newcastle United fena halde rezil oldu

Sven Botman, pazartesi günü Newcastle United adına müthiş bir gol attı. Ancak bu gol yeterli olmadı; konuk ekip, lige yeni yükselen Coventry City deplasmanında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

Botman, ceza sahası çizgisinden çektiği sert şutla Coventry kalecisi Carl Rushworth'ü çaresiz bıraktı. Newcastle'ın farkı azaltan bu golüne rağmen konuk ekip, maçın son bölümünde ağır bir yenilgiden kurtulamadı.

Hollandalı futbolcu, Coventry karşısında İngiltere millî takım oyuncusu Malick Thiaw ile birlikte stoperde ilk 11'de başladı. Sean Steur, mağlup olan takımın yedek kulübesinde 90 dakika geçirdi. Milan van Ewijk ise ev sahibi ekipte sağ bek olarak maçın tamamında oynadı.

Newcastle, millî maç arasından kötü döndü ve Premier League'de şimdilik 11. sırada yer alıyor. Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry ise bu sezon ikinci kez kazandı ve 14. sırada bulunuyor.

Newcastle'ın en büyük sorunu savunması gibi görünüyor. Takım, altı maçta tam 13 gol yedi. Ligin orta sıralarında yer alan Newcastle, diğer yandan Premier League'de şu ana kadar 10 gol attı.