PSV, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına çarşamba günü Club Brugge karşısında devam edecek. Peter Bosz, Philips Stadı'nda sahaya hangi 11 oyuncuyla çıkacağını biliyor. Eindhoven'daki Avrupa mücadelesi saat 21.00'de başlayacak.

Belçika'nın güçlü ekibi karşısında kaleyi Matej Kovar koruyacak. Sergiño Dest sağ kanatta başlayacak, Filip Kostic ise sol bekte Yarek Gasiorowski'nin yerini alacak. PSV'nin stoperleri Lutsharel Geertruida ve Armando Obispo olacak.

Orta sahadaki kontrolü Mauro Júnior sağlamaya çalışacak. Kodai Sano, bu hattın neredeyse vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Guus Til ise PSV orta sahasının en ilerideki ismi olacak.

Hücum hattında Ivan Perisic sağ kanattan top taşıma görevini üstlenirken Ruben van Bommel sol kanatta oynayacak. Sven Mijnans, PSV'nin ileri uçtaki topu buluşturacağı isim olacak. Cumartesi günü Willem II karşısında oyuna sonradan girip gol atan Ricardo Pepi, Club Brugge maçında yine yedek kulübesinde olacak.

PSV'nin ilk 11'i: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel

Club Brugge'ün ilk 11'i: Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Potts; Forbs, Vetlesen, Vanaken, Virgili; Tresoldi.