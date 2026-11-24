Reklam

Peter Bosz, PSV'nin Real Madrid deplasmanında aldığı ağır yenilgiye (5-1) çok üzgün. Eindhoven ekibi ilk yarıda üstün olan taraftı, ancak ikinci yarıda İspanyol devi karşısında tamamen ezildi. Bosz, maçın ardından Ziggo Sport kameralarına yaptığı açıklamada, Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho'nun devre arasında yaptığı üç oyuncu değişikliğine de dikkat çekti.

Salı akşamının ne kadar süre PSV'nin gecesi olduğu sorusuna Bosz kısa ve net bir yanıt verdi: “46 dakika.” Teknik direktör ardından Santiago Bernabéu'daki geri dönüşü değerlendirdi.

“Öncelikle üç oyuncu değiştiriyor. Elbette bunun nedeni, ilk yarıda üstün olan tarafın biz olmamızdı. 1-0 öndeydik ve çok sayıda fırsat yakaladık, ancak bunlardan yalnızca birini gole çevirdik.”

“Onların temposu yükseldi ama aynı zamanda bizim de artık iyi oynamadığımızı düşünüyorum”, diye devam etti Bosz. “İlk yarıda uyguladığımız baskıyı ikinci yarıda sürdüremedik. Özellikle çok fazla gereksiz top kaybı yaptık, bu yüzden sürekli topun peşinden koşmak zorunda kaldık.”

Reklam Reklam

Bosz, özellikle bazı oyuncularının yaptığı top kayıplarına şaşırdı. “Topa sahipken daha sağlam durmamız gerektiğini düşünüyorum. Beklemeyeceğiniz oyuncular gereksiz top kayıpları yapıyor.”

Related Topics

Muhabir, Real Madrid'in oyuncularının bireysel kalitesine karşı bir şey yapmanın mümkün olup olmadığını yüksek sesle sorgulayınca Bosz net konuştu: “İlk yarıda buna karşı kesinlikle bir şey yapılabileceğini gösterdik.”

“Teknik direktörün maça geri dönmek ve belki de kontrolü ele almak için devre arasında üç oyuncu değiştirmek zorunda kalması bir şeyler anlatıyor. İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. Önde baskı yapıyorduk, onlar topları taç çizgisinin dışına vuruyordu.”

Reklam

Bosz, takımının devre arasından sonra giderek daha fazla zorlandığını kenardan izledi, ancak gidişatı değiştiremedi. “Zordu. Ezildiğimizi ve artık topu tutamadığımızı görüyordum ama o durumda ne yapabileceğimize bakıyorsunuz.”

Ardından teknik direktöre PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda yer almayı hak edip etmediği soruldu. “Bunu üç maç sonra söyleyebiliriz. Varsayımların bize pek faydası yok, gerçek şu ki sadece dört puanımız var.”

Reklam

Yine de Bosz, PSV'nin Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansı konusunda güvenle konuştu. Muhabir Sam van Royen, “Umalım ki bundan bir şey çıksın”, dedi. Bosz ise “Bu olacak, bu olacak”, diye söz verdi.

Van Royen, bunun için PSV'nin Viking FK ve VfB Stuttgart'ı yenmesi gerektiğini öne sürünce Bosz şöyle dedi: “Benim için fark etmez. Atlético Madrid'i de yenebiliriz, yeter ki o puanları alalım.”