Bosna Hersek'e Süper Lig'den 7 oyuncu çağrıldı

Bosna Hersek Milli Takımı'nın 32 kişilik aday kadrosuna Süper Lig takımlarında forma giyen 7 isim de yer aldı.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Dusan Bajevic, UEFA Uluslar A Ligi'nde ve İtalya, özel maçta ise İran ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Bajevic'in belirlediği aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (İttifak Holding ), Kenan Piric (Maribor), Jasmin Buric (Hapoel Haifa)

Daha fazla takım

Defans: Sinisa Sanicanin (Vojvodina), Adnan Kovacevic (Ferencvarosi), Samir Zeljkovic (Velez), Anel Ahmedhodzic (Malmö), Dennis Hadzikadunic (Rostov), Sead Kolasinac ( ), Bojan Nastic (BATE Borisov), Advan Kadusic (Celje), Branimir Cipetic (Siroki Brijeg), Darko Todorovic (Hajduk Split), Josip Corluka (Zrinjski)

Haberin devamı aşağıda

Orta saha: Rade Krunic ( ), Stjepan Loncar (Rijeka), Vladan Danilovic (Nacional), Miralem Pjanic ( ), Gojko Cimirot (Standard Liege), Amir Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor), Amer Gojak ( ), Haris Hajradinovic ( ), Deni Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Amar Rahmanovic (Sarajevo), Benjamin Tatar (Sarajevo), Almedin Ziljkic (Borac), Edin Visca (Medipol ), Ajdin Hasic (Besiktaş).

Forvet: Edin Dzeko ( ), Armin Hodzic (Kasımpaşa), Smail Prevljak (Eupen), Aldin Turkes (Lausanne-Sport)

Özel maçta 12 Kasım'da sahasında İran ile karşılacak Bosna Hersek, 15 Kasım'da Hollanda'ya konuk olacak. Bosna Hersek 'ndeki son maçında ise 18 Kasım'da İtalya'yı ağırlayacak.