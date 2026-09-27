Jan Boskamp, Belçikalı kanat oyuncusunun Uluslar Ligi'nde İtalya karşısındaki performansının (0-2 galibiyet) ardından Mika Godts için övgü dolu sözler sarf etti. Analist ayrıca Godts'un geçen yaz Dünya Kupası için kadroya alınmaması karşısındaki tiksintisini de dile getirdi.

"O çocuğun Dünya Kupası'na götürülmemesi hâlâ bir utanç. O golü atış şekli, bu resmen dünya klası değil mi? O İtalyanları nasıl ekarte etti ve ardından sakin bir şekilde bitirdi. Müthiş be adam!", Boskamp, Het Nieuwsblad ile yaptığı görüşmede böyle coştu.

"PSG'de de kalıcı bir ilk 11 yeri kazanması an meselesi", diye devam etti övgüler yağdıran Boskamp; Belçikalı futbol taraftarlarının Godts'u ancak şimdi keşfettiği yönündeki görüşe de değindi. "O zaman sizin de Rudi Garcia kadar utanmanız gerekir. Belçika'da Godts için hep ‘sadece’ Eredivisie'de oynadığı yorumu yapılıyordu."

"Ama bütün o goller ve asistler kendi kendine olmuyor. Onun çok büyük bir skorer gücü var. Garcia döneminde bu, milli takımda henüz ortaya çıkmadı ama belki de Van Bommel gibi Hollandalı bir teknik adamla daha iyi uyum sağlıyordur", diyen eski teknik direktör, eski Ajaxlı oyuncunun Hollandalı milli takım hocası yönetiminde güzel günler yaşayacağını öngördü.

Boskamp, Godts hakkında yalnızca iltifat dolu sözler söylerken sonradan oyuna giren Romelu Lukaku konusunda ise çok eleştireldi. "Yine vasat bir sonradan giriş performansı. İki top aldı ve iki kez kontrolünü kaçırdı. Bu tamamen mantıksız değil; sonuçta onun en son tam bir maça çıkmasının üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti."

"Donnarumma ile yaşadığı o itişmedeki tepkisinden de iyi durumda olmadığını görüyorsun. Çok çabuk alınıyor. Eski Lukaku bu tür şeylerin üstünde olurdu. Umarım onu bir gün yeniden görürüz", diyen Boskamp, Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki forveti için daha iyi günlerin geleceğini ummayı sürdürdü.

Son olarak Boskamp, Hollanda Milli Takımı'nın başındaki ilk sınavına çıkan Xavi'ye döndü; takım, Almanya karşısında son anda bir puan aldı. "Uzatmalarda o beraberlik golünü atış şekilleri muhteşemdi. Hem Van Bommel junior'un asisti hem de Gakpo'nun vuruşu. Belçika'dan keyif aldığım gibi bundan da keyif aldım. Bütün o yeni milli takım teknik direktörlerinin taze bir hava getirmesi güzel."